مورق ولذيذ.. سر نجاح الجلاش باللحمة المفرومة بأسرار جدتي لطعم مميز لا يقاوم

يعد الجلاش من الوصفات اللذيذة والتي تقدم في عديد من البيوت والمطاعم العربية وخاصةً البيوت المصرية، مما يجعل الكثير من النساء تبحث عن سر نجاح الجلاش باللحمة المفرومة المميز في الشكل والطعم، فمن خلال مقال اليوم سوف نعرض أفضل طريقة لعمل الجلاش مع توضيح كافة الأسرار الناجحة.

سر نجاح الجلاش باللحمة المفرومة

هناك الكثير من الوصفات التي يمكنك تطبيقها لعمل الجلاش باللحمة المفرومة، ولكن سوف نقدم لكي أفضل طريقة تشمل كافة الأسرار لعمل جلاش ناجح، ويحضر كالآتي:

مقادير صينية الجلاش باللحمة المفرومة

مقدار 500 جرام من اللحم المفروم.

ومقدار كيلو من ورق الجلاش الجاهز.

عدد 2 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

مقدار نصف كوب من السمنة.

ومقدار 3 معالق من الزيت.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، وبهارات اللحمة، الكزبرة الناشفة، الزعتر المجفف، البصل البودرة، الثوم البودرة.

ومقدار 1 كوب من مرقة اللحم، أو الدجاج.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالشوربة

ينبغي البدء بتجهيز اللحمة المفرومة، قومي بوضع طاسة متوسطة الحجم على النار.

بعد ذلك أضيفي إليها مقدار الزيت، بعد ذلك ضعي البصل المفروم واستمري بالتقليب.

ثم ضعي بعد ذلك مقدار اللحم المفروم ويقلب حتى يتغير لونه.

بعد ذلك أضيفي إليه الملح وجميع البهارات السابق ذكرها، اخلطي جميع المكونات باللحمة حتى تمام النضج، ثم يترك جانبًا.

ثم أحضري صينية مدهونة بقليل من السمنة.

بعد ذلك ضعي أول ورقتين من الجلاش ووزعي القليل من السمنة، واستمري حتى الانتهاء من نصف مقدار الجلاش، وبين كل ورقتين القليل من السمن.

ثم ضعي مقدار اللحم المفروم السابق تحضيره فوق ورق الجلاش ووزعيه جيدًا.

بعد ذلك تابعي وضع ورق الجلاش وبين الورقات القليل من السمنة، وبعد الانتهاء قومي بتقطيع الجلاش حسب الرغبة.

ثم ضعي الصينية في فرن متوسط الحرارة لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك أخرجي الصينية وضعي مقدار المرقة وأعيدها مجددًا للفرن لدقائق قليلة حتى تمام النضج.

في ختام مقال سر نجاح الجلاش باللحمة المفرومة، قمنا بشرح طريقة مميزة لعمل الجلاش باللحمة المفرومة، وتتضمن جميع أسرار نجاح الجلاش، لذا عليكِ بإتباع ما تم ذكره وتطبيق الخطوات كما هي موضحة لتستمتعي بجلاش أكثر من رائع ومُبهر للغاية.