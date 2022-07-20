بسر عز المنوفي.. الكبدة المقلية بالطرقة الاصلية للمحلات والعربات بطعم جبار لا يقاوم

الكثير منا يقوم بشراء الكبدة المقلية من المطاعم والعربيات ظنًا في عدم القدرة على تحضيرها في المنزل بنفس طعم كبدة المطاعم، إلا إننا من خلال المقال نقدم لكم طريقة تحضيرها بسهولة وسر كبدة الشارع بطعم سيجعلك تتوقفين عن شراؤها مرة أخرى، مع الحفاظ على نظافة الطعام وجودة وأيضا توفير لأسعار الوجبات الجاهزة عديها بنفسك واسعدي اسرتك.

الكبدة المقلية

من خلال متابعتك لنا سنجعلك لا تفكرين في شراء كبدة المطاعم مرة أخرى وسنجعلك تطهيها بطعم ليس له مثيل، وإليك طريقة كبدة العربيات فيما يلي:

مقادير الكبدة الاسكندرانى

ربع كيلو من الكبدة البلدي ويفضل أن تكون كبدة جاموسي.

عدد ثلاثة فصوص كبيرة من الثوم.

وعدد إثنان من الفلفل الأخضر الكبير.

ربع كوب من عصير الليمون الفريش.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملح طعام حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

كمية مناسبة من زيت الطعام.

ربع ملعقة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل الكبدة زي العربيات

في أول خطوة لتحضير الكبدة عليك التخلص مما يسمى الشغت الموجود على سطح الكبدة.

بعد ذلك قطعي الكبدة قطعًا صغيرة وشرائحها رفيعة.

ثم ضعي القليل من الليمون عليها واتركيها لمدة ثلاثة دقائق.

بعد ذلك أضيفي الفلفل الأسود إليها.

ثم ضعي الكزبرة الجافة على المكونات.

بعد ذلك قومي بإضافة الكمون وقلبي جيدًا.

ثم يمكنك ترك الكبدة في الخليط لمدة ثلاثة دقائق.

بعد ذلك سخني الطاسة جيدًا.

ثم قومي بوضع الزيت وسخنيه على نار متوسطة.

بعد ذلك قومي في هذه الخطوة بتقشير الثوم، ثم إفرميه فرمًا ناعمًا وضعيه في الزيت وقلبي إلى أن تظهر رائحته

وبمجرد أن تظهر رائحته ضعي عليه الفلفل الكبير بعد تقطيعه قطع صغيرة.

بعد ذلك ضعي الكبدة بالخليط الموجود معها في الطاسة.

ثم إسكبي باقي كمية الليمون على الكبدة وقلبي.

ثم ضعي الملح حسب رغبتك، وغطي الطاسة حنى تجد أن الكبدة قد نضجت.

بعد ذلك إبدائي في فتح الخبز الفينو وضعي به القليل من الكزبرة الخضراء، ثم قومي بحشو الخبز بالكبدة.

ثم يمكنك بدلًا من حشوها في الخبز أن تحضريها وتحضري معها المكرونة بالصلصة.

بعد ذلك قدمي الكبدة مع شرائح الليمون والفلفل الحار.

في نهاية الحديث عن الكبدة المقلية فقد عرضنا لكم طريقة مبسطة لتحضير الكبدة في المنزل بنفس طعم كبدة المطاعم، كما عرضنا لك كيفية تحضيرها سواء مع الخبز الفينو أو المكرونة.