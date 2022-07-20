الوصفة الهندية لتطويل الشعر بسرعة البرق لن تصدقي النتائج سيتغير 180 درجة

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عمر شويل - جدة الوصفة الهندية لتطويل الشعر بسرعة البرق، العديد من الفتيات دائمًا ما يراودهم حلم أن يكون شعرهم طويل، حيث أن الشعر الطويل هو تاج كافة الفتيات، كما أنه كلما كان شعر الفتاة طويل، فإن ذلك يكسبها جمالًا على جمالها، بل ويعطي لهذه الفتاة جاذبية خاصة، كما أننا نلاحظ أن الفتاة التي تتحلى بشعر طويل مسدل، يكون لديها ثقة عالية، وكبيرة في نفسها، كل ذلك بفضل شعرها الذي أنعم الله عليها به.

الوصفة الهندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

الكثير من الفتيات التي يكون لديهم مشكلة كبيرة في نمو شعورهم، ذلك الأمر الذي يرجع لأسباب كثير، تقف بشكل أو بآخر وراء عدم نمو الشعر بالشكل الممتاز، أو بالشكل الطبيعي، تكمن هذه الأسباب في أنه هناك من الفتيات من تكون صحتهم سيئة، وذلك يعود لسوء التغذية، كما أن هناك بعض الفتيات الاتي تقف العوامل النفسية، وراء عدم نمو الشعر، كما أن العوامل الوراثية أحد الأسباب.

تتعدد الأسباب وراء ذلك، ولكن عند البحث عن الحل، فنجد أن البعض يستخدم حلول كيميائية، وهي التي تتوفر في الأسواق بشكل كبير، فلا يمكن أن نعتمد عليها كحل لتطويل الشعر، وذلك لأنها تضر الشعر بشكل كبير.

فمن الأفضل أن نستخدم الوصفات الطبيعية، والت تكون كافة مكوناتها طبيعية تمامًا، ذلك مثل الوصفات التي يستخدموها الشعب الهندي في عملية تطويل شعرهم، هذا الأمر الذي يمكننا أن نعلمكم به في السطور القادمة.

تطويل الشعر على الطريقة الهندية

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة ونصف من مسحوق الخردل.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي الطازج.

طريقة التحضير والاستخدام

علينا أن نحضر إناء فارغ ونضع به مسحوق الخردل، ثم نضيف إليه بعض الماء الدافئ، وبعدها نقوم بخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة كافة المكونات الباقية، ونخلطهم جميعًا، حتى نحصل على خلط كريمي.

بعد الانتهاء من الخلط، نقوم بتقسيم الشعر، ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر، كما يجب أن يصل الخليط إلى الجذور، وبعدها نقوم بتغطية الشعر، بواسطة كيس من البلاستيك، ونتركه لمدة 30 دقيقة.

بعد أن يمر الوقت المحدد، نقوم بغسل الشعر بواسطة الشامبو، وكذلك البلسم، وذلك حتى نتخلص من الخليط تمامًا، ثم يجفف الشعر، ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد.

في ختام ذلك المقال، نكون قد تمكنا من أن نقدم لكم أفضل طريقة لتطويل الشعر، والتي تعرف باسم الوصفة الهندية لتطويل الشعر بسرعة البرق، فهي قادرة على تطويل الشعر في أيام معدودات.