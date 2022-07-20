قنبلة التبييض.. كريم الخميرة المبهر لنفخ الخدود وتسمين الوجه وتبيض البشرة من أول استعمال

ماسك الخميرة المبهر لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة التجاعيد والبقع ، تعتبر الخميرة من أكثر المواد الطبيعية التي تستخدم في تحضير ماسك جميل وفعال لنفخ الخدود وتسمين الوجه، بالإضافة إلى وجود مشاكل أخرى تعتبر مشكلة كبيرة لجميع النساء، لأنهم يرغبون أن تكون بشرتهم خالية من المواد من أي عيوب على الإطلاق، مع العلم أن معظم الماسكات الطبيعية التي توجد في الصيدليات تحتوي على مواد تزيد من الحبوب ومشاكل البشرة الأخرى، علاوة على ذلك أن مفعولها وقتي ولا يستمر إلا وقت صغير، وبعد مرور الوقت يصبح الوجه كما هو، لمعرفة المكونات وطريقة تحضير ماسك الخميرة المذهل، يجب عليك متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات ماسك الخميرة في نفخ الخدود وتسمين الوجه

تأتي أوقات وفترات صعبة جدا، سواء كانت تضم هذه الأوقات مشاكل اجتماعية أو مشاكل نفسية، كلا منهما يؤثر على البشرة ويجعل البشرة باهتة وتكون الخدود غير وردية، ويصبح وجه النساء غير ملائم و جذاب، ويكون شكل المرأة أكبر بسنوات من العمر الحقيقي لها، ولا تجد النساء حل غير البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة وصفة تجعل البشرة جميلة، ولا يوجد حل غير استخدام هذا الماسك الذي سوف نقدم لكم مكوناته في هذه الفقرة، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

طبق تحضير الماسك.

خطوات تحضير واستخدام ماسك الخميرة

أفضل شيء يمكنك استخدامه للبشرة، هو الماسك، لأنه يعمل على تفتيح المسام وعلاج المشكلة من الأساس، مع العلم أن هذه الوصفة لن تستغرق وقتا طويل في تحضيرها ولا في استخدامه، علاوة على ذلك أن جميع المكونات طبيعية، وخالية من أي مواد تضر البشرة، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الماسك:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب بشكل صحيح.

يجب التقليب بشكل صحيح. يجب غسل الوجه قبل استخدام الماسك.

يجب وضع الماسك على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يجب إزالة الماسك عن طريق التدليك بأصابع اليد على شكل دائري.

بعد ذلك يجب غسل الوجه بالماء النظيف.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن تفتيح البشرة باستعمال الخميرة حيث أن الخميرة تعمل علي نفخ الحدود وايضا الحصول على وجه ممتلئ وايضا تفتيح البشرة بسرعة في وقت قصير بذتح يمكن لجميع للسيدات أن تقوم لتفتيح البشرة وإزالة البقع باستعمال الخميرة حيث تلعب دور هام في الحصول على بشرة بيضاء كنا ذكرناها في المقال الطريقة المناسبة الحصول على البشرة البيضاء