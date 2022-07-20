أحلي من المطاعم.. بابا غنوج الأصلي بالتتبيلة وطعم الخرافي مع سر أسهل طريقة لتقشير الباذنجان

يعد الباذنجان من الأكلات المفيدة للغاية والتي يمكن أعدادها بأكثر من طريقة شهية، ومن أكثر الطرق المميزة عمل سلطة بابا غنوج فهي غنية بالطعم الرائع والنكهة المميزة، بالإضافة إلى تقديمها بجانب العديد من أصناف الطعام، فضلًا عما سبق فإن لها فوائد عديدة تمنحها للجسم، لذلك سوف نقدم لكِ في مقالنا أفضل طريقة يمكنك إتباعها لعمله.

بابا غنوج

تمتلك تلك الوصفة شهرة كبيرة في جميع البلاد، حيث يفضل جميع الأفراد تناول الباذنجان بتلك الطريقة، التي تتميز بها البيوت المصرية، حيث يتم أعدادها بمذاق وطعم رائع وشهي للغاية، ولكي تتمكني من إعداده بأفضل وأسهل طريقة، عليكي بإتباع الطريقة التالية:

مقادير سلطة البابا غنوج

مقدار 2 حبة من الباذنجان متوسطة الحجم.

ومقدار 1 كوب من الطحينة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.

وعدد 2 ملعقة من البقدونس المفروم.

مقدار 4 معالق كبار من عصير الليمون.

عدد 1 ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح، والكمون الناعم، والفلفل الأسود، والشطة ” حسب الرغبة”.

طريقة عمل البابا غنوج زي المطاعم

ضعي حبات الباذنجان على نار مباشرةً مع مراعاة أن تكون النار هادئة، وذلك حتى تتضمن نضج الباذنجان من الداخل وعدم احتراقه.

بعد ذلك قومي بتقليب الباذنجان على كافة الاتجاهات لتوزيع النضج جيدًا.

ثم بعدها ينبغي ترك حبات الباذنجان في الهواء قليلًا حتى تبرد، ثم ابدئي بنزع القشرة الخارجية جيدًا.

بعد ذلك احضري كيس بلاستك وضعي حبة الباذنجان في اخرة وقومي بقطع الراس ثم الضغط عليها برفق.

سيخرج قلب الباذنجان قطعة واحدة بسهولة وسيظل القشر في الكيس.

بعد ذلك أحضري وعاء عميق وضعي فيه الباذنجان.

ثم قومي بهرسه ناعمًا بالشوكة، وأستمري بالتقليب حتى تختفي أي تكتلات.

بعد ذلك ضعي مقدار الطحينة على الباذنجان المهروس، واستمري بالتقليب حتى تمتزج بداخله.

ثم ضيفي البقدونس المفروم وتأكدي من مزج المكونات ببعضها جيدًا.

بعد ذلك ضعي مقدار عصير الليمون، ثم الملح والكمون، والفلفل الأسود واخلطي البهارات حتى تتجانس.

ثم ضعي ملعقة الزيت ليصيف لمعه مميزة له، ويصبح جاهز للتقديم بجانب الطعام.

في نهاية مقال بابا غنوج، قدمنا أفضل وأسهل طريقة مصرية متبعة لعمل سلطة الباذنجان بالطحينة الشهية واللذيذة، عليك بتطبيق الطريقة الموضحة في المقال بناءً على المكونات وخطوات التحضير المذكورة، حتى تستمتعي بمذاق الباذنجان مختلف للغاية.