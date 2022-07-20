أسرع رجيم هوف ماير على الطريقة الألمانية وانقص كيلو جرام يومياً من الدهون

إن الحصول على جسم مثالي خالي من الدهون الزائدة عن الحد يعد حلما كبيراً يريد معظم الناس تحقيقه، ودائماً ما يريدون أن تتم عملية إنقاص الوزن بصورة سريعة دون أن يكون هناك تأثير سلبي على صحة الجسم، وبناء على ذلك الأمر سنقوم بعرض جدول أسرع رجيم صحي داخل هذا المقال.

أسرع رجيم

إليكم أبرز المعلومات التي تخص نظام الرجيم السريع الذي أثبت نتائج ناجحة وفعالة في إنقاص الوزن بصورة سريعة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بهذا الشكل الآتي:

إن هذا النظام يسمى بنظام هوف مايير نسبة لاسم الخبير الألماني المتخصص في علوم التغذية والذي أطلق ذلك النظام الناجح، فهذا النظام يقوم بتخسيس حوالي كيلو جرام بشكل يومي.

كما نجد أن هذا النظام يعتمد على الألياف والبروتينات أكثر من النشويات، فنسبة النشويات به قليلة للغاية.

ويجب ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا على أقل تقدير حتى يتم تحقيق النتائج المرادة.

ويجب ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا على أقل تقدير حتى يتم تحقيق النتائج المرادة. كما نجد أن هذا النظام به إفطار موحد، فهو عبارة عن تناول ثمرة جريب فروت أو تفاح بعد الاستيقاظ من النوم، مع تناول خبز من القمح الكامل وكوب من القهوة بدون إضافة سكر أو كوب شاي.

اليوم الأول

وجبة الغذاء ما هي إلا عبارة عن تناول ٢ فيليه مشوي أو ستيك مشوي+ سلطة خضراء.

وجبة العشاء ما هي إلا عبارة عن تناول كوب من الفاصوليا الخضراء المسلوقة+ ٢ بيضة مسلوقة.

واليوم الثاني

وجبة الغذاء، قطعة لحم مسلوقة او مشوية ١٠٠ جرام+ طبق سلطة خضراء وعصير برتقال.

وجبة العشاء، طبق خضروات مسلوق مع كوب عصير طازج بدون سكر.

اليوم الثالث

وجبة الغذاء، قطعة دجاج مشوية+ طبق سلطة خضراء+ ثمرة تفاح.

وجبة العشاء، ٢ بيضة مسلوقة+ طماطم مشوية+ كوب من عصير الخوخ.

وفي النهاية يجب أن نوضح أن هذا النظام مناسب الأشخاص الذين لا يعانون من أي مرض مزمن. لذلك لابد من استشارة طبيب قبل البدء في هذا النظام. ولاحظت التجارب الشخصية بأنه يمكننا في نظام أسرع رجيم أن نفقد ٣ كيلو خلال ثلاث أيام. وذلك السبب يوضح لنا مدى انتشار ونجاح ذلك النظام ما بين الناس.