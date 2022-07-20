8 حاجات بنعملها كل يوم بتضرنا من غير ما نعرف

في حاجات ممكن نكون بنعملها يوميا لكن بتأثر على صحتنا وبتضرنا من غير ما نعرف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 عادات يومية مضرة بالصحة ، عشان تتجنبوهم.

عادات يومية مضرة بالصحة:

1- لبس ال Flip-flops:

النوع ده من الشباشب بيخلي الصوابع تنحني بشكل مفرط للحفاظ على ثبات النعال ، وبتكون معرضة اكتر للالتهابات الفطرية ، بالاضافة انك ممكن تصابي بجبائر قصبة الساق والم في العضلات ، آلام الكعب, الضهر, الركبة ، وفي مشكلة تانية شائعة وهي ان الامساك المفرط بمفصل صوباع القدم ممكن يسبب تورم عضمة القدم.

2- استخدام غسول الفم بعد غسل الاسنان بالفرشة:

ماتستخدميش غسول الفم الا بعد الاكل او قبل غسل اسنانك ، لانك لما بتشطفي اسنانك بالغسول انتي كده بتشطفي الفلورايد عالي التركيز والحصول على فلورايد منخفض التركيز ، وده في النهاية هيجذب الميكروبات ، وهيأدي لتسوس الاسنان.

3- لبس السكيني جينز:

الجينز السكيني الضيق بيقلل من تدفق الدم وبيخلي العضلات تعمل مجهود للحصول على اكسجين اكتر ، كمان الجينز الضيق بيسبب التهابات فطرية زي مرض القلاع ، بالاضافة كمان انه بيسبب كثرة التبول وحتى ضعف المثانة.

4- الطباعة في البيت:

طابعات الليزر واللي بتستخدم مسحوق حبر الطابعة بشكل عام بتطلق جزيئات صغيرة جدا ممكن انها تسبب تلف في القلب والاوعية الدموية او الجهاز التنفسي لما تكوني قريبة منها ، وواحدة من الدراسات اثبتت ان التعرض لجزئيات الحبر دي لمدة 21 يوم ادت لاضطراب عملية التمثيل الغذائي والاستجابة المناعية والعمليات البيولوجية المختلفة في الجسم.

5- القراءة اثناء التمدد على السرير:

القراءة قبل النوم ممكن تكون عادة تبان انها مريحة وكتير من الاشخاص بيعملوها ، ولكن هي في الواقع مضرة جدا ، لانها بتسبب ضغط كبير على العيون ، وكمان الوضعية بتكون مش مناسبة لان المسافة الصحية للقراءة المفروض تكون حوالي 15 بوصة بزاوية 60 درجة.

لكن لما بتقري وانتي ممدة على السرير ، عينيكي هتبقى متركزة لفوق وهتكون في زاوية مش مريحة لفترة طويلة ، وده هيسبب عدم الراحة لعينيكي, عدم وضوح الرؤية, والصداع.

6- استخدام معطرات الجو:

معظم المعطرات بتحتوي على مواد كميائية ضارة اللي بتساعد على التخلص من الروايح ، بالاضافة انها ممكن تبقى من مسببات الحساسية والسموم البيئية ، والاستخدام المتكرر للعطور الصناعية ممكن يأدي لتلف الرئة والربو ، عشان كده الافضل تتجنبي اسخدامها لانها تعتبر من المنتجات غير الآمنة بالنسبة لنا.

7- وضع وجهك على ايديكي:

السبب الاول لمنع العادة دي هي النضافة ، سند الوجه على ايد مش نضيفة ممكن انه يسبب حب الشباب وينشر الجراثيم ، السبب التاني انها تعتبر وضعية جلوس سيئة ، ويمكن ماتلاحظيش ده ، ولكن دعم راسك بايدك هيخلي القعدة لفترات اطول اكتر راحة بالنسبة لك ، وبالتالي عمودك الفقري هيتكيف على وضعية غير صحيحة ، وده هيخلي وضع الضهر سيء.

8- لبس الاحذية المدببة من قدام:

الاحذية المدببة من قدام شكلها حلو من بره ولكن هي بتدمر القدمين من جوه ، لانها بتخلي الصوابع تاخد شكل غير طبيعي ، وبالتالي بيحصل اثار جانبية ، زي اصابع المطرقة, التورم, الكالو ، كمان بتسبب التهابات في الاعصاب ، غالبا بين صوباع القدم التالت والرابع ، واللي غالبا بتحتاج استخدام علاج, حقن, او جراحة في الحالات الخطيرة لعلاج الاثار الجانبية.

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