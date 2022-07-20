نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التخلص من القمل نهائياً بوصفة طبيعية من مطبخك ووداعاً للإزعاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة ظهور القمل في الشعر خاصة في فترة تواجدهم في المدارس لأنه ينتقل من طفل لآخر ويبدأ يتكاثر بسرعة كبيرة ويملأ الشعر بالكامل في فترة زمنية قصيرة لذلك تتساءل الكثير من الأمهات عن كيفية التخلص من القمل باستخدام الطرق الطبيعية وذلك للخوف على أطفالهم من استخدام المواد الكيميائية على الشعر.

كيفية التخلص من القمل

يوجد بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من القمل بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن ومن هذه الطرق الآتي:

خلطة الملح والخل

كل من الملح والخل لهم خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات، كما أن الخل له رائحة نفاذة تساعد على هروب القمل من الشعر وتساعد على تسليك الصيبان من الشعر بسهولة ويعمل للملح على التخلص منه.

المكونات

كوب واحد من الملح الخشن.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة التطبيق

يتم إحضار زجاجة رذاذ ويتم وضع المكونات فيها.

يتم رج الزجاجة جيدًا لكي يذوب الملح في الخل تمامًا.

يتم رش فروة الرأس جيدًا حتى يتغلغل الخليط في الشعر بالكامل ويصل إلى كافة النواحي.

يتم تغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام مدة لا تقل عن ساعتين ليسمح للخليط بترك مفعوله على القمل.

يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع بدون أي قلق أو خوف للحصول على أفضل النتائج في التخلص من القمل.

خلطة الثوم والليمون

الثوم له رائحة قوية ونفاذة لا يقدر القمل على تحملها وبمجرد أن يشمها يترك المكان ويهرب بعيدًا، كما أن الليمون له خصائص مطهرة ويقضي على أثر القمل نهائيًا.

المكونات

عدد 10 فصوص من الثوم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

يقشر الثوم ويوضع في المفرمة ويوضع عليه عصير الليمون ويتم ضربهم مع بعض جيدًا حتى يتم فرم الثوم ناعمًا.

يتم وضع الخليط على فروة الشعر ويتم تغطيته لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الساخن للتخلص من الخليط.

يمكن استخدام الخليط مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج في التخلص من القمل.

في نهاية مقال عن كيفية التخلص من القمل يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي لا تترك أي تأثير سلبي على شعر الأطفال، ويمكن استخدامها بدون قلق وبكل أمان وتكون لها فاعلية كبيرة في التخلص من القمل في اسرع وقت ممكن.