تتعرض الكثير من الفتيات إلى الاسمرار نتيجة التعرض لأشعة الشمس وإفراز البشرة كمية كبيرة من الميلانين لحماية البشرة من التلف عند التعرض لأشعة الشمس الضارة لذلك يبحثون عن افضل كريم تفتيح طبيعي للبشرة ويبتعدون عن الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة خوفًا من حدوث نتائج عكسية مع الاستمرار على الاستخدام.

افضل كريم تفتيح طبيعي للبشرة

يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي تستخدم في التفتيح والتي لها فاعلية كبيرة في إظهار نتيجة جيدة في فترة زمنية قصيرة، ويتكون هذا الكريم من عدة مكونات فعالة في التفتيح وإضافتهم لبعض يزيد من فاعليتهم ويتم استخدام هذا الكريم كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

3 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

عصير نصف ليمونة صغيرة.

طريقة التطبيق

يتم إضافة جميع المكونات الجافة مع بعضها وهي الكركم والنشا والدقيق وتقليبهم مع بعضهم.

وبعدها يضاف عليها المواد السائلة وهي الحليب والليمون ويتم تقليب جميع المواد مع بعضها حتى يصبح الخليط متداخل.

في حالة كان الخليط لين ومائل إلى السيولة يتم إضافة النشا حتى الحصول على قوام متماسك، أما في حالة كان الخليط سميك يمكن إضافة قطرات من الحليب لكي يمكن فرد الخليط على الوجه.

يتم إحضار علبة زجاجية نظيفة وجافة ويتم وضع الكريم فيها.

يتم استخدام الكريم ليلًا قبل الخلود إلى النوم لكن يفضل تنظيف البشرة قبل استخدام هذا الكريم وذلك من خلال غسله بالماء الفاتر والغسول المخصص للبشرة.

يتم استخدام الكريم مرة واحدة في اليوم لكن يفضل الانتظام على استخدامه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

بعد مرور فترة زمنية قصيرة يمكن رؤية نتيجة هذا الكريم على الوجه بكل وضوح.

في نهاية مقال افضل كريم تفتيح طبيعي للبشرة يعتبر الكريم الطبيعي أفضل من جميع منتجات التفتيح التي من الممكن أن تسبب أضرار جسيمة على البشرة، لذلك يلجئون جميع الفتيات إلى استخدام الكريمات الطبيعية التي لها تأثير فعال وآمن في نفس الوقت.