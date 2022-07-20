تبييض الجسم للعروس بوصفة طبيعية مجربة ونتائج مضمونة 100 بدون ليزر

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عمر شويل - جدة تبييض الجسم للعروس، يعتبر يوم العرس هو أهم يوم عند كل فتاة، والتي تقوم بالتحضير له بشكل جيد، وقبل موعده بمدة كبيرة، حيث ان هذه الليلة لا يمكن تكرارها، ذلك الأمر الذي يستحق التعب، فنجد كل فتاه تقوم بالعناية بشكل كامل بجسمها، حتى تبدو يوم العرس، أفضل من ملكات الجمال، وتكون ذات بياض، أنقى من بياض الثلج، ومن هذا الصدد يمكننا أن نتحدث معكم في هذا المقال، عن كيفية القيام بذلك.

تبييض الجسم للعروس

يعتبر من الأمور الطبيعية أن تقوم كل عروس بالذهاب لأحد خبراء التجميل، وذلك من أجل أن تتهيأ ليوم الزفاف، ولكن ليس كل شيء تستطيع أن تفعله خبيرة التجميل، فبعض الأشياء تقع على عاتق العروس، ومن أهمها القيام بعملية تبييض جسمها، الأمر الذي يحتاج من العروس جهد إلى حد ما، بل ولا بد أن تقوم به، لأنه سوف يظهر جمال بشرتها.

فنجد أن الكثير من الفتيات المقبلين على الزواج يسئلون عن كيفية تفتيح الجسم، وتبييضه، قبل الزواج، الأمر الذي يشغل بالهم بشكل كبير، ويريدون الحصول على إجابة، علينا أن نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدكم في تبييض أجسامكم، ولكن ننصحكم بعدم استخدام المنتجات الكيميائية، وذلك من أجل الحفاظ على بشرتكم، وحتى لا يصيبها أي ضرر قبل العرس.

وصفة الزبادي والخميرة لتفتيح الجسم

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء فارغ نقوم بوضع كمية الخميرة التي لدينا، ثم نضع عليها الزبادي، وبعدها نقوم بخلطهم بشكل جيد حتى يتجانسوا تمامًا، ونحصل على قوام متماسك.

بعد الانتهاء من عملية الخلط، نقوم بوضع هذا الخليط على ا كافة المناطق التي نريد تبييضها، ونترك الخليط عليها لمدة لا تتعدى 15 دقيقة فقط.

بعد أن يمر الوقت المحدد، نقوم بغسل الجسم بشكل كامل، وذلك بواسطة الماء الفاتر.

في الختام نتمنى من الله أن نكون وفقنا، في أن نقدم لكم كافة المعلومات التي تحتاجون إليها، وذلك من أجل أن تقوموا بتحضير أهم، وأكثر وصفة ذات فاعلية، يمكنكم أن تعمدوا عليها في تبييض الجسم للعروس.