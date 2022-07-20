توريد الخدود طبيعي والشفاة بدون مكياج وسر وصفة تخلي الخدود حمراء طبيعية

توريد الخدود طبيعي، ترغب كافة النساء في جميع الأحيان أن تبدو، أفضل من ملكات الجمال، فنجدهم يعتنون بشكل كبير بأنفسهم، حتى يظهرون دائمًا في أفضل حالتهم، ويعتبر توريد الخدود أحد أفضل الأشياء التي تقوم بها النساء، وذلك لأن الخدود الموردة تعتبر ذات جاذبية غير مسبوقة، كما أنها تستطيع أن تعطي للنساء رونق، وجمال، بل أنها تجعل الوجه مشرق بشكل كبير، فهي رمز واضح على الصحة التي تنعم بها كل امرأة.

توريد الخدود طبيعي

الكثير من النساء نجدهم يعانون بشكل كبير، من أن وجههم يسيطر عليه البهتان، ويبدو وكأنه شاحب، ومرهق، ومن أجل ذلك نجدهم يرغبون في القيام بعملية توريد خدودهم، بواسطة استخدام أفضل الطرق، ويمكن استخدام الكثير من مستحضرات التجميل الصناعية، في عملية توريد الخدود، ولكن تلك المنتجات نجدها تؤثر بشكل سلبي على البشرة، وتضرها بشكل كبير، حيث إنه مصنعة من مواد كيميائية، ولا تعتبر هذه المنتجات هي الحل الوحيد لجعل الخدود موردة، بل أن هناك بعض الوصفات التي تتكون من مكونات طبيعية، والتي تساعد في هذا الأمر بشكل كبير، كما أنها تساعد في تغذية البشرة بشكل مميز، ومن هنا يمكننا أن نقدم لكم أفضل طريقة يمكنكم استخدامها في عملية توريد الخدود، وهي طريقة تحضير وصفة الخميرة والعسل، وذلك لأنهما يساعدان في الوصول لأفضل درجات توريد الخدود.

طريقة تحمير الخدود بدون مكياج

المكونات

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

وملعقتين كبيرتين من الخميرة.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء فارغ نقوم بوضع كافة المكونات التي لدينا، ثم نقوم بعد لك بخلطها بشكل ممتاز حتى تتجانس تلك المكونات، وفي النهاية يتكون لدينا نسيج متماسك، وسميك.

نقوم بوضع هذا الخليط في علبة معقمة، وتكون محكمة الغلق، ثم نضع هذه العلبة بالثلاجة لمدة 10 دقائق فقط.

بعد انقضاء تلك المدة، نقوم بوضع هذا الخليط على الخدود، ونتركه عليها لمدة لا تتعدى الساعة.

بعد مرور الساعة، نقوم بغسل الوجه بماء فاتر، وعلينا أن نكرر ذلك يوميًا لمدة أسبوع.

في نهاية هذا المقال، يمكننا أن نقول لكي سيدتي الجميلة، أنك سوف تتمتعين بخدود غاية في الجمال، وذلك بفضل الوصفة التي أخبرناكم بها، والتي تساعد في توريد الخدود طبيعي، وفي وقت سريع.