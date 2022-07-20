تجنبوا تناول تلك الأطعمة على الريق والمعدة فارغة

أطعمة ممنوعة على المعدة الفارغة، بعد يوم صيام طويل أو حتى في الصباح نحتار في اختيار وجبة الإفطار والتي تكون أول ما يصل إلى المعدة والبعض منا يعتقد أن اختيار الطعام الصحي فقط والابتعاد عن الطعام الضار هو أفضل حل في حين أن هناك حتى قواعد في اختيار الطعام الصحي فبعد الصيام تكون المعدة في حاجة إلى أنواع معينة من الأطعمة حتى لا نشعر بالألم بمجرد تناول الأطعمة وحديثنا اليوم حول الأطعمة التي يجب تجنبها والمعدة فارغة.

أطعمة تجنبها والمعدة فارغة

تلك القائمة من الأطعمة التي يفضل تجنبها كليًا إذا كانت المعدة فارغة وترغب في تناول شيء ما وهي: