تجنبوا تناول تلك الأطعمة على الريق والمعدة فارغة

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أطعمة ممنوعة على المعدة الفارغة، بعد يوم صيام طويل أو حتى في الصباح نحتار في اختيار وجبة الإفطار والتي تكون أول ما يصل إلى المعدة والبعض منا يعتقد أن اختيار الطعام الصحي فقط والابتعاد عن الطعام الضار هو أفضل حل في حين أن هناك حتى قواعد في اختيار الطعام الصحي فبعد الصيام تكون المعدة في حاجة إلى أنواع معينة من الأطعمة حتى لا نشعر بالألم بمجرد تناول الأطعمة وحديثنا اليوم حول الأطعمة التي يجب تجنبها والمعدة فارغة.
أطعمة تجنبها والمعدة فارغة
تلك القائمة من الأطعمة التي يفضل تجنبها كليًا إذا كانت المعدة فارغة وترغب في تناول شيء ما وهي:
- الزبادي: على الرغم من البكتيريا المفيدة به إلا أنها على معدة فارغة لن تكون مفيدة بسبب ارتفاع نسبة حمض المعدة بالفعل.
- الكافيين مثل الشاي والقهوة: لأنهما يتسببا في بطء عملية الهضم على مدار اليوم وحرقة بالمعدة ولا سيما مرضى القولون حيث يظل القولون متهيجًا ما بين الإمساك والإسهال طوال اليوم.
- الخضروات النيئة: على الرغم من فوائدها الجمة إلا أن بعض تلك الخضروات مثل الطماطم على سبيل المثال يتسبب في رفع نسبة حموضة المعدة مما يؤدي للإصابة بقرحة المعدة وبعض الخضروات الأخرى غنية بالأحماض الأمينية تسبب آلام مختلفة بالمعدة.
- الموز: نعم هو أفضل الأطعمة في الحميات الغذائية لأنه يشعرنا بالشبع وكذلك يوفر للجسم أهم عنصرين البوتاسيوم والصوديوم ولكن عند بدء اليوم بالموز يتسبب في خلل بمستويات تلك العناصر على مدار اليوم.
- الحمضيات: مثل البرتقال واليوسفي والليمون لأنها تؤثر على حمض المعدة وتزيد نسبته بالجسم وكذلك تؤثر على عملية الهضم بقية اليوم.
- العصائر: هي حل مثالي وصحي للكثير من الأشخاص ولكن الحقيقة أن السكر الموجود في الفاكهة يؤثر على البنكرياس بالسلب كما أن الفاكهة تفقد جزء كبير من عناصرها الغذائية في تلك الحالة وقد ينتج عنها زيادة في نسبة السكر.
- المشروبات الباردة: على الرغم من النصائح العديدة حول بدء اليوم بمشروب دافئ مضاف له العسل إلا أن الكثيرين يفضلون تناول مشروب بارد على الريق والذي يتسبب في ضرر كبير للأغشية المخاطية وإبطاء الهضم طوال اليوم.
- التوابل والبهارات الحارة: حيث تتسبب في تهيج جدران المعدة وبطء الهضم.
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