نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة طريقة عمل بسكويت نواعم في البيت بكل أسراره وبطعم يذوب في الفم في المقال التالي

البسكويت الناعم اللذيذ سوف نقدمه فى هذا المقال بمقادير مضبوطة تجعل قوامه هش ويذوب بسرعة فى الفم وبطعم شهى لا يقاوم ونكهة ورائحة طيبة، والذى يحتوى مكوناته على البيض والسكر والدقيق والحليب والفانيليا فيمكن أن تصنعى أحلى وأجمل بسكويت ناعم بطريقة سهلة وسريعة التحضير، وتوفر عليكى الكثير من ميزانية المنزل فالبسكويت من ألذ ما يتناوله العديد من الناس وبصفة خاصة الأطفال يقبلون على تناوله فى وجبة الإفطار مع كوب الشاى أو كوب الحليب، ويمكن تناول البسكويت فى أى وقت من الأوقات، ويفضل الأطفال أخذ البسكويت فى وجبتهم المدرسية فلا داعي إلى شراء البسكويت الناعم من محلات الحلويات ومن المخابز. مكونات البسكويت الناعم خمسة حبات من البيض

كوب واحد كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول كوب واحد كبير الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير البرتقال

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشادر

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدي

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر طريقة عمل البسكويت الناعم نحضر فى البداية وعاء ثم نضع به البيض وعصير الليمون وعصير البرتقال والفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة والسكر ثم يتم الخفق بالمضرب الكهربائى حتى يعطينا قوام كريمى.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والزبدة مع الإستمرار فى الخفق ثم نقوم بوضع الدقيق تدريجيا والبيكنج بودر والنشادر ثم نقوم بعملية العجن باليد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتصبح عجينة طرية ومتماسكة.

وبعد ذلك نبدأ فى عملية التقطيع بتحضير ماكينة البسكويت أو قمع مناسب ثم نشكل العجين على شكل أصابع مرصوصة فى صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة عشرة دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي.

وبعد نضجها نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد، وبعد ذلك نقوم بتقديم البسكويت الناعم فى طبق التقديم ويقدم بأحلى شكل وطعم، وبرائحة جميلة بإستخدام تلك الوصفة الرائعة، وبألف صحة لكى ولأفراد أسرتك. عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة طريقة عمل بسكويت نواعم في البيت بكل أسراره وبطعم يذوب في الفم - ثقفني

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