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أكثر انواع وألوان الصبغات التي تقبل على إستخدامها الكثير من السيدات والفتيات هي الصبغات ذات اللون الاصفر حيث تعد تلك الصبغة تجعل مظهر الفتيات بافضل شكل ممكن ولكن من المعروف ان الصبغات تحتوي على العديد من المواد الكيميائية الفعالة التي تعمل على تلف الشعر وتتسبب في ظهور مشكلة شيب الشعر حيث تعد تلك المشكلة من المشكلات المتصدرة والتي تواجه العديد من هؤلاء الفتيات ويرجع السبب في ظهور تلك المشكلة هي إستخدام تلك الصبغات التي لا تصلح وضعها على الشعر لذلك علينا بإستخدام الصبغات الطبيعية البديلة التي تعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به حيث يمكننا إستخدام وصفة الكركم. مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر بالكركم خمسة ملاعق كبيرة من الكركم.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة. طريقة عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر قومي بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا وقومي بعمله إلى نصفين إثنين.

بعد تجهيز الشعر قومي بتجهيز تلك الخلطة التي تعمل على صبغ الشعر وهي تحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الكركم مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وقلبي المكونين ببعضهما.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من القهوة وعليكي بتقليب ودمج تلك المكونات حتى تختلط تماما.

بعد دمج وإختلاط الوصفة جيدا قومي بوضع هذه الوصفة على شعرك من فروة الرأس حتى جذور وأطراف الشعر.

عليكي بوضع وصفة الكركم بطريقة صحيحة وبشكل جيد وبعد الإنتهاء من وضع تلك الوصفة قومي بتحضير كيس بلاستيكي وقومي بوضعه على الشعر بإحكام.

اتركي الشعر في هذا الكيس لمدة ساعتين على الاقل وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر حتى تتخلصين من آثار تلك الصبغة الطبيعية وعند تجفيف شعرك سوف تحصلين على شعر أصفر مائل للبني وتظهرين بشكل جميل وجذاب. عمر شويل - جدة بملعقة كركم أصبغي شعرك بلون جذاب وجميل في البيت بدون أي صبغات ضارة ومكلفة - ثقفني

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