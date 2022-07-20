نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطرة لعلاج المياه الزرقاء فعالة في إطالة وتكثيف الرموش سريعًا ما هي؟ في المقال التالي
قطرة تطويل وتكثيف الرموش، هناك تأثير جذاب تسببه رموش العين الطويلة والكثيفة ذات اللون الداكن تعمل على إعطاء المرأة التي تملك لتلك الرموش المظهر الجذاب وثقة بالنفس أكبر لهذا فمعظم سعي النساء حول الحصول على تلك الرموش الطويلة الكثيفة والجذابة حتى يشعرن بالمزيد من الثقة في أنفسهم من خلال زيادة جمالهن وجاذبيتهن لذلك تتجه معظم النساء والفتيات إلى استخدام الماسكارا وأدوات التجميل الخاصة بالرموش لإبرازها بشكل أوضح والبعض الآخر من النساء يتجه لاستخدام وصفات تطويل الرموش ونساعدكم اليوم بالتعرف على قطرة تطويل وتكثيف الرموش الحل النهائي والمثالي للحصول على رموش كثيفة وجذابة.
قطرة Latisse لتطويل الرموش
تلك القطرة مخصصة من أجل علاج مرضى المياه الزرقاء على العين كونها تحتوي على مادة بيماتوبروست وفي فترة التجارب وجد أن لها تأثير فعال على الرموش حيث تسببت في إطالة وتكثيف شعر الرموش واكتشف الأطباء أن تلك القطرة التي تقلل من ضغط العين وتعالج مرض ما معين قادرة على استنبات الشعر في فراغات الرموش حتى تنمو المزيد من خصيلات الشعر لتكون الرموش أكثر كثافة وقد تم تقديم طلب من أجل اعتماد تلك القطرة لهذه الميزة الإضافية الجانبية وبالفعل قامت هيئة الداء والدواء بالموافقة على الترويج للقطرة على هذا الأساس من أجل تطويل الرموش.
طريقة استخدام قطرة Latisse للرموش
- يجب أن تكون الرموش نظيفة بدون مكياج.
- نزع العدسات اللاصقة.
- بواسطة فرشاة معقمة تكون موجودة مع القطرة يتم غمرها بعدة قطرات من قطرة لاتيس وتمريرها على شعر الرموش.
سبب قصر الرموش
مظهر الرموش يؤثر بشكل كبير على مظهر العين والوجه وهو ما يعطي الوجه الجاذبية الخاصة به وبعض النساء تواجه مشكلة الرموش القصيرة والضعيفة بدون معرفة السبب وراء ذلك والذي قد يكون واحد من النقاط التالية:
- الحالة النفسية والمعاناة من التعب والإرهاق.
- الإصابة بأنيميا فقر الدم.
- استخدام الماسكارا وأدوات التجميل باستمرار على الرموش وكذلك عدم إزالة مستحضرات التجميل عنها قبل النوم.
- التاريخ العائلي للرموش الضعيفة.
- إذا كانت المرأة في فترة الحمل أو الرضاعة.
- بعض الاضطرابات بهرمونات الغدة الدرقية.
- عدم تناول الطعام الصحي والذي يوفر للجسم عامةً وللرموش خاصةً العناصر الغذائية الهامة.
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