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الشعر زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الناعم الذي يجعل الفتيات بشكل جميل ورائع، حيث تتعدد المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات ومنها مشكلة الشعر الخشن والشعر المتصف ومشكلة تساقط الشعر وغيرها من المشكلات الاخرى، ولكن نتيجة لهذه المشكلات قامت الكثير من الفتيات باللجوء إلى بعض الحلول التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله ناعم مثل الحرير وتعتبر من اشهر الإستخدامات التي تعمل الكثير من الفتيات إلى إستخدامها هي الذهاب إلى المراكز التي تعمل على إستخدام الكيرياتين والبروتين الذي يتم تحضيره بإستخدام بعض المواد الكيميائية الفعالة والنفاذة الرائحة وغيرها من المواد والمستحضرات الاخرى، حيث يمكننا إستخدام وصفة طبيعية لعمل كيرياتين طبيعي في المنزل للحصول على شعر ناعم مثل الحرير. مكونات عمل وصفة كريم شعر طبيعي خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر عطري.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة. طريقة عمل وصفة كريم شعر طبيعي أحضري اولا وعاء وضعي به محتويات وصفة الكريم الطبيعي السحري وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر العطري وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من القرفة وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تحصلين على كريم متجانس المكونات.

بعد تحضير تلك الكريم الطبيعي قومي اولا بغسل الشعر جيدا بالماء وبالشامبو المناسب ثم قومي بتجفيفه قليلا.

بعد ذلك قومي بتمشيطه جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بوضع تلك الكريم الطبيعي الذي قومنا بتحضيره وضعيه على الشعر كحمام كريم.

بعد ذلك وبعد وضع هذا الكريم الطبيعي اتركي هذا الكريم على الشعر لمدة ساعة واحدة ونصف.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك جيدا بالماء حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحد فقط سوف تحصلين على شعر ناعم مثل الحرير. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك كريم شعر طبيعي في المنزل لتنعيم الشعر زي الحرير أقوي بديل للكيراتين - ثقفني

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