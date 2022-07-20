فوائد خفية من بذور الكتان للجسم والصحة العامة اطلعوا عليها معنا

فوائد بذور الكتان، بذور الكتان من الأطعمة الخارقة لكونها غنية بعدد كبير من العناصر والمعادن الطبيعية والتي يحتاج إليها جسم الإنسان في جميع مراحل العمر باستمرار حتى يظل قادرًا على القيام بأهم المهام والأنشطة اليومية، وبعد العديد من الدراسات التي تمت على بذور الكتان أثبت أنها ذات فوائد عديدة للجسم ولكن إذا تم تناول تلك الحبات بطريقة صحيحة وهي في حالتها المطحونة لأنها هنا تصبح أكثر فائدة ويمكن استخدامها بسهولة.

فوائد بذور الكتان الصحية للجسم

توفر للجسم فوائد صحية عديدة إذا تم المواظبة على تناولها مثل:

غنية بالعناصر والمغذيات المختلفة التي تحسن من الحالة المزاجية وتقلل من تشنجات العضلات مثل المغنيسيوم وكذلك تحفيز إنتاج الكولاجين للحفاظ على الجلد وجمال البشر بفضل عنصر المنجنيز وأيضًا مادة الثيامين التي توفر لنا الطاقة.

غنية بالدهون الصحية التي تقلل من التعرض لتصلب الشرايين أو الإصابة بالسكتة الدماغية أو تراكم الدهون الضارة على جدران الأوعية الدموية.

تساعد حبوب الكتان على تنشيط الدورة الدموية ليظل الجسم نشطًا بفضل أوميجا 3 والذي يحافظ على الجسم أيضًا من الهشاشة والالتهابات.

هناك دراسات حديثة توضح أن بذور الكتان لها تأثير مباشر على تقليل فرص الإصابة بالسرطان لا سيما للنساء مثل سرطان القولون والثدي.

مفيدة لمرضى القولون حيث أنها تحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تسهل من هضم وامتصاص الطعام بالامتلاء وتسهل من عملية التبرز أي تعالج الإمساك وبذلك يتم دعم الجهاز الهضمي كليًا.

تحد من خطر التعرض لمرض السكري من حيث ضبط مستوى السكر بالدم.

توفر بذور الكتان للشعر فوائد خاصة به أيضًا فهي تغذي بصيلات الشعر حتى الأطراف لكي يكون صحيًا ولتتم معالجة كافة مشاكل الشعر الأخرى.

الطريقة الصحيحة للاستفادة من بذور الكتان

استخدام بذور الكتان بعد طحنها مباشرة فإذا تم تناول الحبوب كاملة قد لا يتمكن الجسم من هضمها والاستفادة منها بداخل الجسم لهذا يفضل أن تكون مطحونة حديثًا وعدم تعريضها للضوء حتى لا تفسد وتحفظ بالثلاجة، كما يمكن استخدام بذور الكتان المطحونة على السلطات أو الأطعمة المختلفة.