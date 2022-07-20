كيكة الخضروات الحادقة ألذ وأسرع وجبة للفطور أو العشاء مغذية ولذيذة

الكيكة الحادقة، مؤخرًا اشتهر تحضير الكيك الحادق كوجبة مثالية للفطور أو العشاء وخاصةً للصغار إذ أننا نستخدم بها أنواع مختلفة من الخضروات الطازجة ذات الألوان الجذابة والتي تجذب العين إليها لهذا يحبها الأطفال الصغار كثيرًا أما عن المذاق فهو لا يوصف فهو عبارة عن مزيج بين تلك الخضروات واللبنة والمايونيز مع شرائح التوست الطازجة، تابعوا معنا لمعرفة طريقة تحضير الكيكة الحادقة ومكوناتها بالتفصيل.

مكونات الكيكة الحادقة للفطور

تختلف تلك الكيكة عن أنواع الكيك الأخرى المعروفة فكما اعتدنا على تناول الكيك حلوًا مزينًا بألوان وأنواع مختلفة من الحلوى ولكن هنا نستخدم الخضروات والمكونات المالحة في تحضير هذا الكيك ونحتاج إلى:

توست: اثنتا عشرة شريحة.

زيتون: عدة شرائح زيتون منزوعة النوى للحشو والتزيين.

مايونيز: ثلث كوب فقط.

جبنة شيدر أو رومي: عدة شرائح من الجبن.

فلفل أسمر وملح: حسب الذوق.

خس: لفة من أوراق الخس الطازج النظيف.

زعتر وروزماري: كمية بسيطة من أجل تعزيز المذاق والنكهة.

ديك رومي مدخن: عدة شرائح حسب الحاجة.

طماطم كريز أو شيري: ست إلى ثمانية كرات طماطم.

ثوم بودر: ملعقة لها حجم صغير.

جزر وخيار: حبة واحدة من كل منهما.

لانشون دجاج: كمية بسيطة للزينة.

فلفل ألوان: ربع أو نصف حبة من كل لون.

صنوبر ونعناع: كمية للتزيين.

طريقة عمل الكيكة الحادقة للفطور