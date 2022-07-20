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يعد بسكويت الزبدة من الحلويات أو المخبوزات التي يحبها معظم الناس بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وشهي وله قرمشة محببة ويكون هش جدا وكل الأمهات يقومون بعمله في البيت، لأنه يتناول بكثرة من قبل جميع الأطفال فيقدم عادة في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو غيره، وقد توجد العديد من الأنواع المختلفة للبسكويت فمنها بسكويت النشادر أو بسكويت الزبدة أو بسكويت البرتقال أو اليانسون وغيره ومن الممكن أن يتم عمل البسكويت مالح أو حلو. مكونات بسكويت الزبدة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية. طريقة عمل بسكويت الزبدة نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية لخفق الزبدة.

ويتم تشغيل المضرب لمدة خمس دقائق تقريبا أو أكثر للحصول على قوام هش وكريمي للزبدة ثم قومي بإضافة نصف كوب كبير من السكر البودر.

وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وقومي بتشغيل المضرب مرة أخرى لتجانس كل هذه المكونات مع بعض لكي نحصل على خليط ناعم.

ونحضر طبق ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ورشة من الملح.

ويتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها ونقوم بوضع هذا الخليط إلى خليط الزبدة ويتم عجن جميع المكونات للحصول على عجينة متماسكة وطرية وسهلة التشكيل.

ثم نترك هذه العجينة في الثلاجه لمدة ربع ساعة تقريبا وفي هذا الوقت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

ثم نحضر صينية خبز وندهنها بالزبدة وقومي بتشكيل البسكويت بالشكل المرغوب فيه ونضعهم في الصينية وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الزبدة على أصوله بمقادير مظبوطة بطعم خفيف ودايب دوب بأقل تكلفة - ثقفني

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