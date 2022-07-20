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لكى تحافظى على وجهك وجسمك لابد من تقشير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة حتى تتجدد خلايا البشرة فتزيدها حيوية ونضارة، ويتم التقشير بشرط أن يكون بمواد طبيعية مكونة من السكر والنشا ودقيق الشوفان والبيكنج صودا وعصير الليمون فننصج جميع الفتيات والسيدات بإستخدام تلك الوصفة الرائعة التى تساعد على تفتيح الوجه والجسم وتزيل أى تصبغات داكنة، وتعمل على نعومة الجلد وظهوره بملمس ناعم، والتقشير يعمل أيضا على تفتيح مسام الجلد لأن غلق المسام يسبب العديد من المشاكل بظهور حب الشباب الذى يسبب الإزعاج لكثير من الفتيات والرجال أيضا، ويسبب أيضا فى ظهور البثور والرؤوس السوداء، والتقشير يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويقضى التقشير على كرمشة الجلد والتجاعيد والترهلات لأنه يعمل على المحافظة على نسبة الكولاجين، ويزيل كل الأوساخ والدهون والزيوت المتراكمة. مكونات تقشير الجلد الميت من الوجه والجسم ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الترمس

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الأرز طريقة عمل خلطة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم فى البداية قبل تحضير الخلطة يجب غسل الوجه بالماء الدافئ ثم تجفيفه بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به مطحون الترمس والسكر والماء ثم يتم التقليب حتى يتم تمام الذوبان.

وبعد ذلك نقوم بوضع النشا ودقيق الشوفان والبيكنج صودا وعصير الليمون وماء الورد والقهوة ودقيق الأرز ثم يتم المزج حتى تختلط جميع هذه المكونات لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضع هذه الخلطة على الوجه والجسم ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعدها سوف نلاحظ أن الخلطة جفت ثم نبدأ بفركها، وبعد ذلك تتم النظافة بالماء الفاتر ثم نلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام هذا المقشر الطبيعي بظهور الوجه بملمس ناعم وبشكل جذاب ورائع. عمر شويل - جدة أقوي مقشر منزلي لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله لبشرة مثل ملكات الجمال - ثقفني

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