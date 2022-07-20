نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري للجسم ومنطقة البيكيني بوصفة معجزة لتبييض وإزالة أي سواد حتي لو كان سواد الفحم في المقال التالي

تساعد الزيوت الطبيعية على تبييض الجسم والمناطق الحساسة للفتيات والسيدات الذين يعانون من جسم أسمر وبه تصبغات غامقة والتى تنقص من جمال المرأة ومن أنوثتها، وسوف نقدم إليكي حل مكون من مواد طبيعية مثل مطحون الترمس ودقيق الشوفان وعصير الليمون وزيت اللوز والزبادى فتلك الوصفة تساعد على التخلص من الجلد الميت فبالتالي تجدد خلايا الجلد، ويصبح الجسم أبيض مثل الحليب، وبصفة خاصة تساعد على تفتيح المناطق الحساسة بين الفخذين ومنطقة الركبتين والكوعين وتعطى للجسم ملمس ناعم فإذا كان الجسم أكثر إسمرار فسوف يحتاج إلى وقت أطول من الجسم الفاتح، وتجعل الوصفة بياض الجسم طبيعي لأن تلك الوصفة بها عصير الليمون الذى يحتوى على الفيتامينات، والذى يساعد بشكل رهيب على تفتح الجسم والمناطق الحساسة التى تسبب الإزعاج. مكونات تبييض الجسم والمناطق الحساسة خمسة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الأرز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة طريقة عمل تبييض الجسم والمناطق الحساسة فى البداية نقوم بتنظيف الجسم جيدا بالماء الفاتر ثم تجفيفه بمنشفة نظيفة.

وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع فيه مطحون الترمس والحليب والماء ثم يتم التقليب جيدا.

ثم نقوم بإضافة دقيق الشوفان وعصير الليمون وزيت اللوز والزبادي والنشا وماء الورد وماء الأرز وزيت الزيتون والقهوة على الخليط السابق، ويتم بعد ذلك مزج جميع هذه المكونات حتى تتداخل جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نقوم بتوزيع الخلطة على الجسم كله ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد مرور الوقت سوف نلاحظ أن الخلطة جفت وأصبحت مشدودة فلا داعى للقلق ثم يتم التخلص منها عن طريق غسلها بالماء الفاتر، ويكرر وضع تلك الوصفة مرتان فى الأسبوع، وبعد خمسة عشر يوما سوف نلاحظ تفتيح وبياض الجسم والمناطق الحساسة وظهورها بشكل جذاب. عمر شويل - جدة تبييض فوري للجسم ومنطقة البيكيني بوصفة معجزة لتبييض وإزالة أي سواد حتي لو كان سواد الفحم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري للجسم ومنطقة البيكيني بوصفة معجزة لتبييض وإزالة أي سواد حتي لو كان سواد الفحم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.