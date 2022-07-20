نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا الصاروخية لتفتيح وتبييض اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة بين الصوابع في دقائق في المقال التالي

النشا يحتوى على مواد قوية وفعالة تساعد على تفتيح وتبييض اليدين بما أن اليدين من أكثر المناطق المكشوفة فى الجسم فهى عرضة لمؤثرات البيئة الخارجية لأنها تتعرض لحرارة الشمس الحارقة التى تسبب فى ظهور الجلد بلون غامق وظهور البقع الغامقة، وتتعرض اليدين إلى الأتربة، وتستخدم اليدين فى نظافة المنزل ونظافة أوانى الطهى فمن الطبيعي تتعرض إلى مساحيق الغسيل التى تعمل على تراكم الجلد الميت وظهور اليدين بلون غامق، وعدم نظافة اليدين وغسلها بالماء، وعدم إستخدام مرطب طبيعي فهذا يؤدى إلى جفاف اليدين وتشققها وبالتالى تصبح اليدين سمراء وشكلها غير جيد فتتمنى كل الفتيات ظهور اليدين بشكل ناصع البياض لذك سوف نعرض إلى الفتيات والسيدات وصفة ممتازة لا مثيل لها مكونة من مواد طبيعية والتى تتمثل فى الحليب والسكر والنشا ودقيق الأرز وعصير الليمون. مكونات عمل خلطة النشا لتبييض اليدين أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الأرز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

كمية من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون القرنفل طريقة عمل خلطة النشا لتبيض اليدين فى البداية نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به النشا والماء ثم نرفعه على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر ثم نتركه جانبا حتى يبرد تماما.

ثم يتم بعد ذلك إضافة الحليب والسكر ودقيق الأرز وعصير الليمون وزيت اللوز وزيت الليمون ومطحون القرنفل ثم يتم التقليب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل عن طريق مزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتنظيف اليدين وإزالة أي متسخات بها ثم يتم تجفيفها، وبعد ذلك نوزع الخلطة على اليدين ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل اليدين بالماء البارد ويمكن إستخدام كريم مرطب مناسب لجلد اليدين ثم يكرر وضع الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما، وسوف نلاحظ بياض وتفتيح اليدين بإستخدام خلطة النشا الرهيبة والسحرية. عمر شويل - جدة وصفة النشا الصاروخية لتفتيح وتبييض اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة بين الصوابع في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة النشا الصاروخية لتفتيح وتبييض اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة بين الصوابع في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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