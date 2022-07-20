انت الان تتابع خبر.الصحة العالمية قلقة من انتشار فيروس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من انتشار فيروس ماربورغ عالميا وهو قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام. وأشار متحدث باسم المنظمة لـ"العربية" أن فرص النجاة من هذا الفيروس ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية.

ويعدُّ العزل الكامل ضروريًا للوقاية من انتشار العدوى.ويمكن أن يفيد عزل المرضى، الذين يعانون من أعراض يُحتَملُ أن تكون ناجمة عن العدوى بفيروس إيبولا أو فيروس ماربورغ، في المرافق التي يقتصر استعمالها لهذا الغرض؛حيث يمكن لهذه المرافق التعامل بأمانٍ مع سوائل الجسم المصابة بالعدوى.ينبغي تطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتِّصال مع أشخاصٍ مصابين بالعدوى.

حيث يجب تغطية الموظفين الذين يقومون برعاية المرضى المصابين بعدوى فيروس إيبولا بملابس واقية بشكلٍ كامل، بما في ذلك مِترسة الرَّأس المُجهَّزة بجهاز تنفس.رغم عدم الاعتقاد بأنَّ حالات العدوى تنتشر عن طريق الهواء، إلا أن احتياطات مواجهة هذا الانتشار تُؤخذ بعين الاعتبار.وينبغي وجود موظفين آخرين لمساعدة أولئك الذين يرتدون ملابس واقية على خلع تلك الملابس.

ويُعدُّ تنظيف وتطهير الأسطح والمعدات التي قد تكون ملوثة من الأمور الجوهريَّة، مع التأكد من التعامل مع سوائل الجسم (مثل الدَّم والعرق والقيء والبراز والبول).

بالنسبة للأشخاص الذين سافروا إلى منطقة مصابة بفاشية بالفيروس أو كانوا في المنطقة، عليهم الخضوع للتَّوصيات التالية:

إجراءات النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم يدين كحولي وتجنب التعرُّض لسوائل جسم أو دم الأشخاصٍ الآخرين عدم التعامل مع الأشياء التي يمكن أن تكون قد لامست دم أو سوائل جسم مريضٍ مُصابٍ بالعدوى (مثل الملابس والمفارش والإبر والمُعدَّات الطبية) عدم المشاركة في طقوس الجنازة أو الدفن، والتي تتطلب التعامل مع جثة مريض توفِّيَ بسبب الفيروس

تجنُّب المرافق التي يُعالج مرضى الإيبولا والماربورغ فيها في غربي أفريقيا بعد عودة الأشخاص، مراقبة صحتهم لمدة 21 يومًا، وطلب الرعاية الطبية فورَ ظهور أعراضٍ تشير إلى حدوث عدوى بفيروس إيبولا رغم أنه لم يجرِ الإبلاغ عن أيِّ حالة عدوى حدثت عن طريق الجماع أو الرضاعة الطبيعية، إلا أن عدد الأشخاص الذين جرت عليهم الدراسة كان قليلًا.وبذلك لا توجد دلائل إرشادية ثابتة بشأن المدة التي يجب أن يمتنع فيها الأشخاص عن الاتصال الجنسي غير المحمي أو الرضاعة الطبيعية أو الاختلاط الشخصي المباشر.ولكن يوصي الأطباء وكإجراءٍ وقائي من منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن يمتنع الرجال عن الاتصال الجنسي لمدة 7 أسابيع على الأقل بعد الشفاء.وإذا قام الرجال بالجماع قبل 7 أسابيع، فعليهم استعمال الواقي الذكري.