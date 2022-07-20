طريقة عمل البصل البودر هو أساس كل طخبه ولكن له ثماني أنواع مختلفة وكثيرة وكل لنوع له أستخدام خاص هم الأبيض والأحمر والمعمر والأصفر والحلو والاسباني واللؤلؤي، الحلو، لا يمكن أستخدام جميع الأنواع السابقة في تحضير البودر الأ نوع واحد فقط وهو الأبيض.

طريقة عمل البصل البودر بأسهل الخطوات وبرائحة نفاذه طبيعية وقوية

أستغلي ظهور البصل الأبيض في جميع الأسواق والهايبر ماركت وقومي بشراء كمية كبيرة وفي حدود أمكانياتك، وحضري كميات كبيرة من البودر بطريقة مضمونة وسهلة، وموفرة وسوف تكفيكي طيلة العام تقريباً، وسوف تلاحظين بالفرق بين الجاهز الذي تشتريه ولا تعلمين أي كان مصدره وبين الطبيعي الفريش عند الأستخدام سوف تستنشقين أحلى الروائح عندما تحضرين أكلاتك، وقد ذكرنا لكم بمقال سابق طريقة تحضير الثوم البودر أيضاً بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

فوائد البصل الأبيض

يتمتع البصل الأبيض بفوائد عديدة يحسين من وظائف الجهاز الهضمي وألتهاب المعدة، وتعمل على تقوية الأمعاء، تقلل نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وأرتفاع ضغط الدم، يحمي من الإصابة بأمراض السكر ويعمل على خفض نسبته لأنه يحتوي على مركب الكريستين والكبريت، يعمل مضادات طبيعية البكتريا، يحتوي أيضاً على الفيتامينات التي تساعد على نضارة ونعومة البشرة وتأخر ظهورعلامات الشيخوخة، يقاوم الأمراض السرطانية، مصدر غني بالألياف.

طريقة عمل البصل البودر

المكونات

2 كيلو بصل أبيض متوسط الحجم.

ملح ناعم طعام.

طريقة التحضير