نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كريب الخلاط الرول الحادق والحلو وافكار جديدة لتزيينة وحشوات متميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكريب من الأكلات التي إنتشرت مؤخرا في الوطن العربي وأعطت مذاق جديد للسندوتشات التقليدية للدجاج واللحوم المختلفة. وايضا جعلت الكثير يقبلون عليه ويقدم الكريب حادق وحلو وبحشوات عديدة ومختلفة واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير وعمل الكريب الحادق والحلو مثل المحلات وبحشوات مختلفة ولذيذة بكل تفاصيله. طريقة تحضير الكريب باسهل الطرق مكونات تحضير الكريب الحلو بإستخدام الخلاط: كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من اللبن.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مكونات حشو الكريب الحلو:

موز مقطع شرائح صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من شوكولاتة النوتيلا. طريقة تحضير الكريب الحلو بإستخدام الخلاط: نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف فيه البيضة والفانيليا ثم نقوم بالخفق جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن والزيت مع الإستمرار في الخفق جيدا. ثم نقوم بإضافة الدقيق الأبيض مع الإستمرار في الخفق. نقوم بإدخال عجينة الكريب في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة كبيرة غير لاصقة نرفعها على النار. ثم نقوم بدهنها بقليل من الزيت ونضيف عجينة الكريب فيها ونوزعه جيدا. نقوم بتسوية الكريب من الجهتين جيدا ونستكمل باقي كمية الكريب بنفس الطريقة. ثم نقوم بتغطية الكريب بفوطة نظيفة حتى نحافظ على طراوته. بعد ذلك نقوم بإحضار الكريب ونقوم بإضافة النوتيلا ثم نضيف قطع الموز. نلف الكريب على شكل رول ثم نضعه في طبق التقديم. نزين الكريب بخيوط من شوكولاتة النوتيلا والمكسرات. مكونات تحضير الكريب الحادق: بيضة بدرجة حرارة الغرفة. كوب من اللبن. كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام. نحتاج لحشو الكريب إلى: بصلة متوسطة مقطعة. صدر دجاجة مقطع. فلفل أخضر. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من الكمون. ميكس جبن موزاريلا وشيدر ورومي. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة تحضير الكريب الحادق: في وعاء عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض ونضيف إليه اللبن ونقوم بمزجهم بواسطة المضرب اليدوي. بعد ذلك نضيف إليهم البيضة والملح ونقوم بمزج المكونات جيدا.

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