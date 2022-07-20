نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ الجمال.. زيت جونسون وماء الورد دهنة واحدة علي البشرة والجسم تبييض فوري 7 درجات وإزالة أي بقع داكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ مشكلة التجاعيد بعد سن الأربعين وذلك بسبب نقص مادة الكولاجين من الجسم حيث أن نقصها يساعد على ظهور التجاعيد وإرهاق البشرة وعدم الإحساس بالصحة، وتكون التجاعيد عبارة عن خطوط صغيرة تظهر على الوجه تسبب الأحراج وعدم الثقة بالنفس وتوحي بمدى تقدم العمر، لذلك بحثت الكثير من السيدات عن طرق طبيعية تساعد على شد البشرة والحرص على تفتيحها والتخلص من الاسمرار وتم إيجاد الحل في وصفة زيت جونسون وماء الورد، حيث لهم فوائد كثيرة في القضاء على التجاعيد والبقع والاسمرار وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة زيت جونسون وماء الورد

تكون مكونات هذه الوصفة بسيطة وسهلة وتتوفر في جميع منازلنا ولا نحتاج إلى أي مكونات أخرى وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية.

ماء ورد.

زيت جونسون.

قهوة.

كركم.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة زيت جونسون وماء الورد

يتم تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن الجميع عملها في كل منزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به القهوة والكركم ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع ماء الورد عليهم مع التقليب حنى نحصل على قوام كريمي.

نخلط الفازلين مع زيت جونسون ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نخلط جميع المكونات سويا ثم نقوم بوضعهم على البشرة ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه.

سوف نلاحظ بأن البشرة قد تم تفتيحها في ثواني معدودة وقد تخلصنا من الاسمرار والتجاعيد في وصفة واحدة.

طرق العناية بالبشرة

يجب على السيدات كبار السن والفتيات أيضا العناية بالبشرة الخاصة بهم والعمل على ترطيبها وجعل مظهرها جيد وسوف نوضح طرق العناية بالبشرة من خلال هذا النقاط التالية.

تناول كمية كبيرة من المياه بشكل يومي وذلك للمساعدة على ترطيب البشرة .

الحرص على ترطيب البشرة بالزيوت الطبيعية والمرطبات الكريمية بشكل يومي.

الحرص على تناول الخضروات والفواكه للمحافظة على صحة البشرة.

النوم لمدة 8 ساعات يومية وذلك لتأخذ البشرة قسط الراحة الخاصة بها.

عمل الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالبشرة بشكل أسبوعي.

الخلطة الجبارة لتفتيح الوجه والجسم

يمكن الآن تفتيح الوجه والجسم في دقائق باستعمال خلطة جبارة تتكون من ملعقتان من زيت الزيتون مع ثلاثة ملاعق من ماء الورد مع ملعقتين من النشا مع ملعقة من عصير الليمون ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجانس وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع والتجاعيد من أول دهنه تحصلي على بشرة بيضاء ، كما يمكن إذا اردتي تبيض بشرتك عمل هذه الوصفة وهي وضع ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة من السكر الأبيض مع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة اخري من البرتقال ثم قومي بخلط هذه المكونات وضعي جزء بسيط علي بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة يعمل على تبيض خيالي للبشرة وإزالة أي بقع داكنة موجوده في البشرة من أول دهنه تحصلي على وجه ناصع