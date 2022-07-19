نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات عشاء سهلة واقتصادية حضريها في دقائق بمكونات منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات عشاء سهلة التحضير هي موضوع حديثنا اليوم لمساعدة كل ربة منزل على تحضير أشهى الوصفات في العشاء دون الحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت داخل المطبخ أو استخدام مكونات بتكلفة عالية فقد قمنا بالبحث لتوفير مجموعة من وصفات العشاء الاقتصادية المميزة والتي تستغرق وقت قصير في التحضير وإليك أهم الوصفات.

كيف تحضرين وصفات عشاء سهلة ولذيذة في دقائق:

لتحضير وصفات عشاء سهلة في منزلك تحتاجين إلى تحديد المكونات المتاحة لديك في البداية وقد اخترنا مجموعة من الوصفات التي تضم مكونات منزلية موجودة في كل بيت. إذا كان لديك البيض والخضار بعض الجبن أو البطاطس وربما بعض قطع الخبز أو الجلاش فهيا بنا لتحضير مجموعة وصفات لذيذة بأبسط المكونات للحصول على عشاء سريع وصحى.

حضرنا لك مجموعة من الوصفات التي لا تحتاج حتى إلى استخدام الميكرويف حتى يسهل عليك تحضيرها إذا كانت الإمكانيات المتاحة قليلة وإذا كنت تقيم وحيدًا فيمكنك أيضًا تحضير تلك الوصفات بسهولة. أما إذا كنت تبحثين عن وصفات عشاء للأطفال فيمكنك الاطلاع على وصفات عشاء سريع من المطبخ التركي شهية وخفيفة للأطفال والكبار

أفضل وصفات عشاء سهلة بمكونات من منزلك:

1- فطيرة البطاطس بالخضار والجبن:

قد يكون الاسم غريبًا وتظنين أنها وصفة مكلفة ولكن تلك الوصفة من أفضل وأشهى الوصفات التي سوف تجعلك تحضرين عشاء لذيذ في أقل وقت وإليك المكونات وطريقة التحضير

المكونات:

3 حبات كبيرة من البطاطس 2 بيضة ملعقة أو اثنين من الدقيق جبن رومي أو موتزريلا طماطم فلفل أخضر أو ألوان يمكن إضافة قطع الفراخ حسب الرغبة

طريقة تحضير فطيرة البطاطس:

في البداية يتم بشر البطاطس بشر ناعم وتصفيتها جيدًا من الماء

يتم خلط البطاطس مع البيض والدقيق بشكل جيد

قومي بإضافة الملح والفلفل حسب الرغبة

في طاسة يتم وضع ملعقتين من الزيت ثم قومي بوضع طبقة من خليط البطاطس والبيض

قومي بإضافة الطماطم والخضار المقطع مع الجبن المتوفر لديك

وأخيرًا يتم وضع باقي الخليط

يتم تغطية الطاسة وتقليب الفطيرة بعد تحمير الجزء السفلي

قومي بتقليل درجة الحرارة بعض الوقت حتى تنضج المكونات

2- وصفة البيض بالخضار بدون فرن

وصفة سهلة وسريعة ومغذية يتم تحضيرها في عدة دقائق باستخدام البيض والخضار وهي وصفة صحية لذيذة يمكنك الاعتماد عليها إذا كنت تتبعين نظامًا غذائيًا.

المكونات:

2 بيضة فلفل أخضر أو ألوان حبة طماطم بقدونس وكزبرة

طريقة تحضير وصفة عشاء صحية بدون فرن:

قومي بتقطيع الخضار والطماطم إلى قطع صغيرة جداً

أضيفي الخضار إلى البيض بعد تقليبه جيداً

قومي بإضافة الملح والفلفل حسب الرغبة

في طاسة ساخنه قومي بإضافة الخليط

يمكن تغطية الخليط لعدة دقائق لضمان اكتمال التسوية

يتم تقديم الوجبة بمفردها أو مع قطع الخبز

وصفة عشاء سهلة وسريعة بالخبز والجبن:

الوصفة الأخيرة هي الأسهل وهي طريقة سهلة لجعل بعض المكونات البسيطة وصفة مميزة ويمكنك تحضيرها على البوتوجاز أو في الميكرويف

المكونات:

رغيف خبز بلدي جبن رومي أو موتزريلا أو شيدر حبة من الطماطم فلفل أخضر زيتون

طريقة التحضير:

قومي بتقطيع المكونات بشكل جيد

بعد فتح الخبز يتم إضافة المكونات وفردها بطريقة جيدة

قومي بإدخال الخبز إلى الميكرويف لمدة دقيقة واحصلي على أسهل عشاء في دقائق

في حال عدم توفر الميكرويف يمكن تسوية الخبز على الطاسة مع مراعاة درجة الحرارة

في هذا الموضوع قمنا بالحديث عن وصفات عشاء سهلة وذلك للباحثين عن وصفة عشاء سريعة واقتصادية ونتمنى أن تستمعوا بتلك الوصفات البسيطة.