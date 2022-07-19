نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بالبيت أفضل كريمات تبييض البشرة السمراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريمات تبييض البشرة السمراء أصبحت منتشرة وكثيرة إلا أنها قد تكون مضرة لأنواع عديدة من البشرة، لهذا نفضل استخدام مستحضرات مصنوعة من مكونات طبيعية تساعد في ترطيب البشرة كما أنها تعمل على تفتيح البشرة السمراء في أسبوع والوصفات المنزلية تصنع لمرة واحدة عند الاستخدام، وكلما رغبنا في وضعنا على البشرة نقوم بإعدادها من جديد فهي لا تستغرق وقت، فيمكن عمل وصفة تبيض الوجه في 5 دقائق فقط بدون مجهود وسنتعرف على طريقة عمل كريم تفتيح البشرة الدهنية في المنزل وما هو أفضل كريم لتفتيح البشرة السمراء الدهنية والمختلطة.

كريمات تبييض البشرة السمراء

هناك العديد من المكونات التي تحتوي على مضادات أكسدة وتشتمل على أحماض دهنية مفيدة للبشرة وغيرها من الفيتامينات والعناصر ومن أبرزها زيت جوز الهند وزيت الزيتون، فهما من أهم وأفضل مكونات كريمات تبييض البشرة السمراء ويمكن استخدامهم مع وصفات تبيض الوجه في المنزل بسهولة من خلال الخطوات التالية:

نضع ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت جوز الهند.

ثم نضع ملعقة من الحليب البودر والمستخدم في ترطيب البشرة مع التفتيح.

ملعقة من الزبادي وملعقة من القهوة المطحونة الناعمة.

فهذه المكونات تستخدم في تفتيح البشرة السمراء سواء أكانت بشرة دهنية أو بشرة جافة، وتوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة ونتخلص منها بالماء البارد من أجل سد المسام، كما يمكن استخدام ماء الورد بعد الانتهاء لمزيد من فاعلية الوصفة.

أفضل كريم منزلي لتفتيح البشرة السمراء الدهنية

من أجل الوصول إلى أعلى مراحل نضارة الوجه والرجوع إلى سن الشباب مرة ثانية والحصول على بشرة ناعمة يمكن استخدام وصفة تفتيح البشرة والمستخدمة في تبييض الوجه والرقبة واليدين معًا وتتكون تلك الوصفة من التالي:

ملعقتين من ماء الورد مع ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقة من العسل وملعقة من الطحين.

نقوم بوضع هذا المزيد بعد خلطه على البشرة ونتركه حتى تمتصه البشرة ونتأكد من ذلك وقد يستغرق الأمر عشر دقائق وحتى خمسة عشر دقيقة فقط، ثم نغسل الوجه بمياه باردة وتستخدم هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتى نلاحظ نتائج مرضية.