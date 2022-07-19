نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرفي طريقة تفتيح البشرة السمراء في خلال أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفتيح البشرة أو كيفية تبييض الوجه في يوم واحد فقط هي أكثر الأسئلة التي تطرحها النساء وأجاب عنها العديد من خبراء التجميل خلال الفترة الماضية، فيمكن تبييض الوجه بسرعة عبر الاهتمام والعناية بالبشرة وأيضًا استخدام الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة السمراء لذا سنوضح ما هي طرق تفتيح البشرة بسرعة في المنزل وبدون مجهود لبشرة أكثر إشراقةً ونعومة في آن واحد وهذا هو ما تبحث عنه النساء وخصوصًا قبل موعد الزفاف.

طريقة تفتيح البشرة

تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء يعتمد على استخدام وصفات طبيعية مناسبة لنوع البشرة فلا يمكن استخدام مكونات تتناسب مع البشرة الدهنية ووضعها على البشرة الجافة فقد لا تُجدي نفعًا ولكن طريقة تفتيح البشرة تعتمد في المقام الأول على تحديد نوع البشرة وما هي المكونات التي تتناسب معها.

طريقة تفتيح البشرة السمراء بالوصفات

يعتبر الكركم من أهم الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في تحسين البشرة وذلك من خلال تخليصها من المشكلات التي تواجهها مثل اسمرار البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بسبب العمل، ويمكن عمل وصفة تبييض الوجه من خلال الخطوات التالية:

نضع ملعقة من الكركم مع الحليب البودرة.

ثم نضع معهم ملعقة من الدقيق وأخرى من العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

ثم يوضع الخليط على البشرة لمدة خمس وعشرين دقيقة فقط، ونحرص على أن نقوم بفركه بطريقة دائرية وبحرص حتى لا نسبب تهيج في البشرة، وغسل الوجه بالمياه الفاترة من الخطوات اللازمة ونستطيع أن نضع أي نوع من أنواع الكريمات المرطبة.

الألوفيرا لتبييض الوجه

الألوفيرا واحدة من أهم المكونات التي تعيد إلى البشرة لونها الطبيعي في وقت قياسي كما أنها من المواد المستخدمة في إعادة بناء الخلايا وبالتالي الحصول على بشرة مشدودة وناعمة وبيضاء، ويمكن استخدامه مع الحليب أو وضعه مع الليمون على البشرة لمدة نصف ساعة، ويتم التخلص منها بالمياه، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع فقط كما يمكن استخدامها من أجل تبييض الرجلين أو اليدين وتضع على منطقة الرقبة عندما نقوم بوضعها على الوجه لتفتيح البشرة السمراء.