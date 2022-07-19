بطريقة مختلفة اعملي كرات السينابون اللذيذة بطعم رائع ومذاق لا يقاوم

تعد كرات السينابون من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين ويتم تحضيرها بالطحين والزبادي ومكونات آخرى مع تغليفها بالحليب والقرفة الشهية المعروفة بفوائدها الكثيرة للجسم، كما أن هذا النوع من المخبوزات مفيد جدا للأطفال وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية المطلوبة للجسم، وهنا سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها بكل سهولة في المنزل بدلا من شراءها من الخارج، وهنا سوف نقوم بتقديم السينابون بشكل مختلف وطعم ومذاق مميز، ايضا يتكون هذا السينابون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الزبادي والحليب والدقيق والخميرة ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كرات السينابون الشهية بطعم رائع ومختلف في المنزل.

مقادير عمل كرات السينابون

تحتوي كرات السينابون على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقتان من السكر.

بمقدار ٤ علب من الزبادي ونصف من الدقيق.

علبة من الزبادي.

رشة من الملح.

مقدار علبة الزبادي ماء.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

ملعقتان من الحليب.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كرات السينابون بشكل مختلف ومذاق مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-