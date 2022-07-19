نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مختلفة اعملي كرات السينابون اللذيذة بطعم رائع ومذاق لا يقاوم في المقال التالي
تعد كرات السينابون من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين ويتم تحضيرها بالطحين والزبادي ومكونات آخرى مع تغليفها بالحليب والقرفة الشهية المعروفة بفوائدها الكثيرة للجسم، كما أن هذا النوع من المخبوزات مفيد جدا للأطفال وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية المطلوبة للجسم، وهنا سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها بكل سهولة في المنزل بدلا من شراءها من الخارج، وهنا سوف نقوم بتقديم السينابون بشكل مختلف وطعم ومذاق مميز، ايضا يتكون هذا السينابون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الزبادي والحليب والدقيق والخميرة ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كرات السينابون الشهية بطعم رائع ومختلف في المنزل.
مقادير عمل كرات السينابون
تحتوي كرات السينابون على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقتان من السكر.
- بمقدار ٤ علب من الزبادي ونصف من الدقيق.
- علبة من الزبادي.
- رشة من الملح.
- مقدار علبة الزبادي ماء.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقتان من الحليب.
- ملعقة من البيكنج بودر.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير كرات السينابون بشكل مختلف ومذاق مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر بولة عميقة من البلاستيك ونقوم بخلط الزبادي مع السكر والحليب ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزيت والملح ونستمر بالتقليب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الخميرة الفورية مع الماء ونستمر بالتقليب، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ونعجنهم بشكل جيد.
- ثم بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة حتى تخمر، ثم نكورها على شكل كرات متوسطة وندخلها الحليب ثم القرفة المطحونة مع الكاكاو.
- بعد ذلك ندخلها الفرن حتى تنضج وتحمر، ثم نخرجها من الفرن ونرش عليها الحليب وتصبح جاهزة للتقديم بجانب القهوة اللذيذة.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى كرات سينابون بطعم رائع ومذاق مميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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