طريقة تحضير الثومية بالطريقة الأصلية مثل المحلات بقوامه الكريمي المضبوط

طريقة تحضير الثومية من أحلى وأطعم الصوصات السورية التي تقدم بجانب المشويات والمقبلات والمعجنات هو صوص الثومية، يعد المطبخ السوري من أغنى المطابخ التي يتواجد بها الكثير من الوجبات والوصفات الشهيرة التي أصبحت من أحلى وأطعم الوجبات عند عدد كبير جدًا من الأشخاص، وتعد الثومية من أحلى الصوصات التي يتم إضافتها على الكثير من الوصفات مثل الشاورما و التتبيلات المختلفة مثل اللحمة والدجاج، ولذلك أصبحت من من أكثر وأهم الصوصات التي لابد من توافرها في جميع المنازل، وهناك الكثير من الطرق يحضر الثومية، ولكننا اليوم سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير الثومية من المنزل بقوامها المظبوط الكريمي.

مكونات الثومية

كوب ماء.

2 معلقة كبيرة نشا.

3 فصوص ثوم مفروم (ملعقة كبيرة).

معلقة صغيرة خل أبيض.

2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

3 معلقة كبيرة حليب.

2 ملعقة كبيرة مايونيز (البديل نصف علبة زبادي).

ربع كوب زيت.

نصف معلقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الثومية