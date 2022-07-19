نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الثومية بالطريقة الأصلية مثل المحلات بقوامه الكريمي المضبوط في المقال التالي
طريقة تحضير الثومية من أحلى وأطعم الصوصات السورية التي تقدم بجانب المشويات والمقبلات والمعجنات هو صوص الثومية، يعد المطبخ السوري من أغنى المطابخ التي يتواجد بها الكثير من الوجبات والوصفات الشهيرة التي أصبحت من أحلى وأطعم الوجبات عند عدد كبير جدًا من الأشخاص، وتعد الثومية من أحلى الصوصات التي يتم إضافتها على الكثير من الوصفات مثل الشاورما و التتبيلات المختلفة مثل اللحمة والدجاج، ولذلك أصبحت من من أكثر وأهم الصوصات التي لابد من توافرها في جميع المنازل، وهناك الكثير من الطرق يحضر الثومية، ولكننا اليوم سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير الثومية من المنزل بقوامها المظبوط الكريمي.
مكونات الثومية
- كوب ماء.
- 2 معلقة كبيرة نشا.
- 3 فصوص ثوم مفروم (ملعقة كبيرة).
- معلقة صغيرة خل أبيض.
- 2 معلقة كبيرة عصير ليمون.
- 3 معلقة كبيرة حليب.
- 2 ملعقة كبيرة مايونيز (البديل نصف علبة زبادي).
- ربع كوب زيت.
- نصف معلقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير الثومية
- أولا نأتي بحله و نقوم بوضع كوب من الماء بداخلها ثم نضيف 2 ملعقة من النشا.
- نقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا على البارد، لابد أن يذوب النشا مع الماء.
- بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة ونستمر في تقليب خليط النشا، ستلاحظين أن القوام أصبح ثقيل مثل الكريمة.
- ثم نرفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يبرد تماماً.
- بعد ذلك نأتي بالكبة او الخلاط الكهربائي و نقوم بوضع 3 معالق من الحليب و المايونيز ويمكن استبداله بنصف علبة من الزبادي.
- نضرب هذا الخليط جيداً في الكبه او الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين.
- بعد ذلك نضيف 3 فصوص ثوم و ملعقة من الخل الأبيض 2 ملعقة من عصير الليمون.
- نضرب هذه المكونات جيدًا مرة اخرى حتى يفرم الثوم تماما.
- نضيف خليط النشا على المكونات ونضيف الملح، نضربهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.
- بالتدريج نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت النباتي مع الاستمرار في الضرب لكى يصبح قوام الخليط ناعم مثل الكريمة.
- عندما تحصلين على القوام المطلوب نوقف ضرب ونقوم بوضعه في برطمان معقم ونظيف و يحفظ في الثلاجة ويقدم في أطباق التقديم وبالصحة والهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الثومية بالطريقة الأصلية مثل المحلات بقوامه الكريمي المضبوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.