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التقشير هو ازالة الجلد الميت من البشرة حيث ان مقشرات الوجه تتكون من حبيبات دائريه ذات ملمس ناعم يساعد على التخلص من أي شوائب في البشرة والافضل استخدام مقشرات بمواد طبيعية بدلا من المواد الكيميائية التي تضر البشرة وأحيانا تسب حروق. خلطة القهوة والعسل لتقشير البشرة: نحضر ملعقتان من القهوة على ثلاث ملاعق من العسل ونخلطهم مع بعضهم جيدا.

وندلك البشرة بهذا الخليط ثم نترك هذا الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق.

ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا. القهوة مع زيت جوز الهند لتقشير البشرة: نحضر نصف كوب من القهوة الخشنة وربع كوب من زيت جوز الهند ونقوم بخلطهم جيدا.

ندلك البشرة بكميه قليلة من هذا الخليط لمدة ثلاث دقائق م نقوم بغسله بالماء الفاتر.

لا يترك هذا الخليط على الوجه لمده كثيره حتى لا يسد مسام الوجه. السكر وزيت اللوز وزيت جوز الهند لتقشير البشرة: نخلط نصف كوب من السكر على ملعقة صغيره من عصير النعناع وملعقة من زيت اللوز وقطره صغيره من زيت النعناع ونقوم بخلطهم جيدا.

تدلك البشرة بهذا الخليط بحركات دائريه لمدة ثلاث دقائق ونغسلها بالماء وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا.

ستحصلين بعد تجربة هذا المقشر على بشره نضره ومشرقه. السكر وزيت جوز الهند: نخلط نصف كوب من السكر الخشن على نصف كوب من السكر البودر وملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند وملعقة صغيره من عصير الخيار وندلك البشرة بحركات دائريه ثم نقوم بشطف الخليط وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا ستحصلين على بشره نضره. فوائد تقشير البشرة: يساعد على ابقاء البشرة ناعمه ونضره.

يعمل على ازالة الجلد الميت.

ينشط الدورة الدموية وتدفق الاكسجين مع الدم في الوجه.

يحفز الكولاجين في الوجه.

تضييق المسامات الواسعة. خطوات قبل استخدام مقشر البشرة: ننظف الوجه قبل عمليه التقشير عن طريق قطنه مغمسه في الحليب ثم نغسل الوجه بالغسول الخاص بنا.

نقشر البشرة بعمق عن طريق المقشرات الطبيعية السابقة ثم نغسل الوجه جيدا.

نقوم بعمل حمام بخار بعد عمليه التقشير ونترك الوجه يتعرض للبخار لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نغلق مسامات الوجه عن طريق قطعه من الثلج ستحصلين على بشره نضره. عمر شويل - جدة "تركيبة القهوة السرية" 3 وصفات طبيعية من مطبخك لتقشير البشرة بدلا من المنتجات الكيميائية - ثقفني

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