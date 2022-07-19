نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل تكاليف.. طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ وسر تتبيلة الستيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ تبحث عنها الكثير من النساء وخصوصًا العاملات اللواتي يرغبن في عمل ستيك دجاج مشوي بالصوص أو مقلي سريعًا بدون بذل جهد وبدون مكونات كثيرة أيضًا، وتعتبر تتبيلة ستيك دجاج مشوي ومقلي من أشهى أنواع تتبيلة الدجاج في المنزل، لذا سنوفر لكم طريقة عمل ستيك الدجاج على الجريل أو في المطبخ بالطريقة التقليدية كي يكون سهل وشبيه إلى كيفية إعداد زنجر الدجاج المقرمش السهلة.

طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ

يمكن لكل سيدة تحضير أشهى الأكلات في المنزل بكل سهولة وباستخدام المكونات البسيطة من المنزل، ومن أفضل تلك الوجبات ستيك الفراخ المحبب والذي يتم تحضيره بالخطوات التالية:

كمية مناسبة من صدور الدجاج على أن تكون خالية من العظم.

عدد 4 فص من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة واحدة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

مقدار نصف ملعقة من الملح، ونصف أخر من الفلفل الأسود.

عدد 2 ملعقة من قشور الليمون.

وصفة ستيك دجاج بالصوص شهية

تعتقد بعض ربات المنازل أن كيفية إعداد الستيك دجاج مثل المطاعم الفاخرة صعبة أو تتطلب الكثير من الخطوات، إلا أننا نضع بين يديكي طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ في البيت بأقل وقت ومجهود لذيذة وصحية على المعدة، أما عن تحضير الوصفة فهو كالتالي:

في الخطوة الأولى يتم خلط جميع التوابل السابق تجهيزها في الخلاط جيدًا.

بعدها نضع صدور الدجاج في وعاء مناسب وتتبيلها بالتوابل المخلوطة بشكل جيد.

توضع الفراخ بعد تتبيلها في الثلاجة بعد تغطيتها جيدًا لمدة أربعة ساعات ويمكن أن تترك من الليل وحتى الصباح.

نقوم بتجهيز الشواية لعمل ستيك الدجاج اللذيذ عن طريق تسخينها جيًدا.

وإضافة القليل من الزيت إليها وهذا لضمان عدم التصاق الدجاج بالشواية.

توزيع الدجاج على الشواية وتترك ما بين دقيقتين إلى خمس دقائق ويتم تقليبها على الجنب الأخر وتترك لنفس المدة.

بعد تمام النضج يتم وضع الستيك دجاج في أطباق التقديم بالكمية المرغوب فيها وتقديمه ساخنًا على المائدة، وينصح بوجوده في العزومات على السفرة خاصة في شهر رمضان.

طريقة عمل ستيك الدجاج المشوي بالمايونيز

تستطيع ربات البيوت كذلك التنويع لصنع ستيك المشوي في البيت بأكثر من طريقة، فيمكن تحضير ستيك المايونيز باستخدام المكونات التالية:

نصف كيلو من صدور الدجاج.

إضافة لعدد 1 بصلة كبيرة.

كمية مناسبة من المايونيز.

بالإضافة لعدد 1 ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة أخرى من البهارات حسب الرغبة.

خطوات تحضير ستيك المايونيز

يتم تقطيع الصدور إلى شرائح ووضع نصفها في وعاء مناسب وإضافة التوابل ونصف البصلة بعد تقطيعها ونقوم بخلط المكونات جيدًا.

يوضع المايونيز على الدجاج السابق تجهيزهم، وبعدها يتم وضع المتبقي من شرائح الدجاج وكذلك البهارات.

ونقوم بتغطية الوعاء جيدًا ووضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.

بعد إخراج الدجاج يتم وضعة على الشواية مباشرة ومتابعة كل جانب حتى إتمام النضج ويقدم ساخنًا.

كيفية إعداد ستيك دجاج للرجيم

تعتبر وجبة الستيك المشوي من أفضل الوجبات الصحية التي يمكن تناولها لكل من يتبع حمية غذائية، ولكن يجب أن يتم تحضيرها بطريقة معينة للحصول على فائدتها، حيث يمكن إعدادها بخلط القليل من الملح والفلفل والثوم المطحون إلى أن يتجانس الخليط، ثم يتم تتبيل صدور الدجاج في هذا المزيد بشكل جيد ويترك مدة 10 دقائق به.

نبدأ بتسخين قليل من الزبدة في مقلاة شرط أن تكون من النوع غير اللاصق ثم نقلب الدجاج بها من كافة الجوانب حتى يتحمر تماماً وينضج، ويصبح جاهزاً بذلك للتقديم والأكل.