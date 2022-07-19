هتبقي زي القشطة.. طريقة عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة وجعلها كبشرة الأطفال

كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة، مع دخول فصل الصيف نجد الكثير من الفتيات يعانون من وجود اسمرار وتصبغات في البشرة لذا يلجؤون إلى شراء الكثير من منتجات التفتيح ولكنها تكون باهظة الثمن، والبعض الأخر لا يأتي بنتائج فعالة، لذلك يبحثون دائما عن أفضل الطرق التي تساعدهم في تفتيح البشرة وحيويتها على الدوام، ونجد كل ذلك متوفر في كريم النشا والقهوة فتابعونا من خلال هذا المقال المقدم إليكم عبر موقع ثقفني.

كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة

تعد النشا من المكونات الطبيعية التي تحتوي على الكثير من المواد المبيضة، وأيضا تساعد على شد البشرة وجعلها نضرة وخالية من أي تجاعيد أو ترهلات، أما عن القهوة فهي غنية بمضادات الأكسدة، وأيضا غنية بمادة الكافيين وبالتالي تساعد على تفتيح لون البشرة وجعلها خالية من البقع، ويمكن تحضير كريم النشا والقهوة في البيت بمكونات بسيطة لا تكاد تذكر من خلال اتباع الخطوات الآتية.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ربع كوب من ماء الورد.

كبسوله من فيتامين e.

طريقة التحضير:

احضري وعاء صغير ثم قومي بوضعه على نار هادئة للغاية، وأضيفي إليه ربع كوب من ماء الورد، ثم أضيفي إليه ملعقة النشا وملعقة القهوة.

اخفقي المكونات حتى تتجانس وعندما يبدأ الخليط أن يثقل قليلا قومي برفعه من على النار، واتركيه جانبا حتى يبرد تماما.

ثم أضيفي عليه كبسولة الفيتامين ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة لحسن الاستخدام.

صلاحية هذا الكريم لمدة أسبوع واحد فقط من الاستخدام، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة دائماً.

طريقة الاستخدام: