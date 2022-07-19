نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين وإزالة أي أسمرار للعروسة قبل الفرح في المقال التالي
المناطق الحساسة هي اكثر المناطق التي تبدو بلون غامق في الجسم وتسبب الإحراج للكثير من السيدات وهذه المناطق هي مناطق ماتحت الإبط ومناطق البيكيني وأدت إسمرار هذه المناطق الكثير من السيدات الذهاب إلى بعض المراكز التجميل الخاصة بتفتيح هذه المناطق تماما بإستخدام الأجهزة المتخصصة التي يتم عملها بأغلى الأسعار وعلينا بتجنب إستخدام هذه الطريقة نظرا لإرتفاع أسعارها، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح هذه المناطق ومنها وصفة البيكنج صودا مع عصير الليمون والسكر، حيث تعد هذه الوصفة لها القدرة على تفتيح المناطق الحساسة وتقشيرها تماما والتخلص من الجلد الميت والقشور المتواجد في هذه المناطق نهائيا لذلك ننصح الكثير من الفتيات بإستخدام هذه الوصفة الجبارة بشكل يومي، وخلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على هذه المناطق بلون أبيض مثل الحليب لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الجبارة وتعتبر تلك الوصفة التي قومنا بتقديمها إليكي بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لتفتيح المناطق الحساسة ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة للتخلص من جميع المشكلات التي تعانين منها في هذه المناطق.
في الغالب تبدو المناطق الحساسة بلون أغمق في الجسم مما تسبب الإحراج للكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة حيث تعتبر وصفة الكركم مع الليمون من الوصفات الجبارة التي تعمل على تفتيح تلك المناطق وجعلها بيضاء وناعمة مثل الحرير لذلك علينا بالمداومة بإستخدام تلك الوصفة للحصول على نتيجة جبارة.
مكونات عمل وصفة لتفتيح المناطق الحساسة
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة لتفتيح المناطق الحساسة
- أحضري طبق أو وعاء صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب البيكنج صودا مع زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وعليكي بعد ذلك بتقليب ودمج هذه المكونات جيدا.
- بعد إعداد تلك الوصفة قومي بوضعها على هذه المناطق مع فرك تلك المناطق جيدا بهذه الوصفة حتى تتخلصين من الإسمرار والمتسخات الغير مقبولة بها.
- بعد فرك تلك الوصفة قومي بترك هذه الوصفة على منطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبط لمدة تصل إلى ربع ساعة وخلال ربع ساعة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بالتوجه إلى غسل هذه المناطق بالماء البارد حتى تتخلصين من الوصفة التي تم وضعها.
- بعد ذلك عليكي بتجفيف هذه المناطق وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على مناطق بيضاء وناعمة وبافضل شكل ترغبين به.
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