وصفة منزلية لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين وإزالة أي أسمرار للعروسة قبل الفرح

المناطق الحساسة هي اكثر المناطق التي تبدو بلون غامق في الجسم وتسبب الإحراج للكثير من السيدات وهذه المناطق هي مناطق ماتحت الإبط ومناطق البيكيني وأدت إسمرار هذه المناطق الكثير من السيدات الذهاب إلى بعض المراكز التجميل الخاصة بتفتيح هذه المناطق تماما بإستخدام الأجهزة المتخصصة التي يتم عملها بأغلى الأسعار وعلينا بتجنب إستخدام هذه الطريقة نظرا لإرتفاع أسعارها، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح هذه المناطق ومنها وصفة البيكنج صودا مع عصير الليمون والسكر، حيث تعد هذه الوصفة لها القدرة على تفتيح المناطق الحساسة وتقشيرها تماما والتخلص من الجلد الميت والقشور المتواجد في هذه المناطق نهائيا لذلك ننصح الكثير من الفتيات بإستخدام هذه الوصفة الجبارة بشكل يومي، وخلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على هذه المناطق بلون أبيض مثل الحليب لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الجبارة وتعتبر تلك الوصفة التي قومنا بتقديمها إليكي بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لتفتيح المناطق الحساسة ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة للتخلص من جميع المشكلات التي تعانين منها في هذه المناطق.

في الغالب تبدو المناطق الحساسة بلون أغمق في الجسم مما تسبب الإحراج للكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة حيث تعتبر وصفة الكركم مع الليمون من الوصفات الجبارة التي تعمل على تفتيح تلك المناطق وجعلها بيضاء وناعمة مثل الحرير لذلك علينا بالمداومة بإستخدام تلك الوصفة للحصول على نتيجة جبارة.

مكونات عمل وصفة لتفتيح المناطق الحساسة

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة لتفتيح المناطق الحساسة