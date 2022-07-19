نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كريمات تبييض.. حضري ماسكات منزلية لتفتيح البشرة الدهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت هنالك حاجة ماسة إلى إيجاد أفضل ماسكات منزلية لتفتيح البشرة الدهنية خاص في فصل الصيف والأتربة، حيث تتعرض النساء صاحبات البشرة الدهنية رغما عنهن إلى أشعة الشمس والأتربة، وكذلك عوادم السيارات فضلا عن ما تفرزه البشرة من دهون زائدة التي تؤثر بصورة كبيرة على لون البشرة وحساسيتها، مما يسبب لها ببعض الإحراج والإحساس بإرهاق البشرة أو تغير لونها، وفي هذا المقال نقدم لك نصائح ووصفات طبيعية بدون كريمات نهائياً لتساعد في التغلب على تغير لون البشرة واسمرارها لتصبحي واثقة أكثر من نفسك.

أقوى ماسكات منزلية لتفتيح البشرة الدهنية

يعد الحليب مرطب طبيعي مثالي للبشرة ويمنحها الحيوية والتفتيح المطلوبين، ويعد ماسك الحليب من أفضل خلطات لتبيض الوجه المستخدمة البشرة الدهنية فضلا عن استخدام الشوفان، الذي يعالج البشرة الدهنية ويعمل على تفتيحها، ويمكن صنع ماسك الحليب والشوفان بالطريقة الآتية:

أولا: مكونات ماسك الحليب لتفتيح البشرة الدهنية

2 ملعقة كبيرة من الشوفان.

1 ملعقة كبيرة من اللبن.

ثمرة من الموز.

ثانيا: طريقة التحضير

قومي بتقطيع ثمرة من الموز وهرسها جيدا.

وقومي بخلط الموز المهروس مع ملعقة كبيرة من الحليب وملعقتي الشوفان والخلط الجيد حتى يصبح الخليط متجانس.

يطبق هذا القناع على البشرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ويتم تكرارها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

قبل استخدام ماسك تبيض الوجه يجب التأكد من عدم وجود حبوب في وجهك، حتى لا تتسبب في تهيج البشرة باستخدام الثلج، أو قابض المسام الخاص بك لغلق المسام بعد استخدام القناع، ويعمل الموز على تغذية البشرة لما يحتوي عليه من عناصر غذائية متعددة منها فيتامينات المجموعة ب، وفيتامين أ، وفيتامين ه‍.

عصير النعناع لتفتيح البشره الدهنية

يعمل النعناع على إعطاء الوجه الإشراق والنضارة وجعلها خالية من الزيوت، كما أن له دور فعال في معالجة البثور ويمكن استخدامه للبشرة الدهنية كونه أفضل من كريمات تقتيح البشرة كما يلي:

قومى بإحضار حفنة من النعناع الطازج ثم هرسها جيدا مع عدة أوراق من النيم الهندي إذا توفر لديك.

إغسلي الوجه جيدا حتى يصبح نظيفا ثم ضعي الخليط عليه ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم قومي بتنظيف الوجه جيدا بالماء.

ماسك تبييض البشرة بزيت جوز الهند والبرتقال

نظرا لاحتواء قشر البرتقال على نسبة كبيرة جدا من فيتامين سي، فإنه يعد الحل المثالي لتخفيف إفرازات الدهون ويعمل على توحيد لون البشرة بكل سهولة، لهذا قومي بخلط قليل من زيت جوز الهند وليكن ملعقة صغيرة مع القليل من قشر البرتقال بعد طحنه وملعقة من عصير ليمون أيضاً، ثم ضعي الماسك المكون على الوجه حتى يجف واغسليه بعد ذلك بماء بارد.