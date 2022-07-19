العجينة القطنية الهشة لكافة أنواع المخبوزات بمكونات سهلة وبسيطة جدًا

العجينة القطنية ، هي من المعجنات الهشة جداً والطرية التي يتم استخدامها لعمل العديد من المعجنات سواء التي تقدم سادة أو المحشية، يتم تحضيرها بمكونات سهلة ومتوفرة داخل كل منزل تعتبر من ألذ العجائن من حيث القوام فهي تتميز بقوام هش وخفيف كالقطن كما أنها تتميز بأنها طرية جداً، وذلك نظراً لاحتوائها على الزبادي، يمكن تقديمها محشية بالمربى أو الجبن أو أي نوع من الحشوات الأخرى التي نرغب بها حسب الرغبة والذوق، وتعتبر هي من أفضل العجائن وأبسطها وهي موفرة وبسيطة بالنسبة للأمهات اللاتي يقومون بتحضير معجنات لوجبة الإفطار أو لأطفال المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل العجينة القطنية بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل العجينة القطنية

تتكون العجينة القطنية من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من الحليب الدافئ.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة.

نصف كوب من الزبادي.

1/3 كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة ملح.

3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

للوجه

صفار بيض.

سمسم أو حبة البركة اختياري.

طريقة التحضير

يتم تحضير العجينة القطنية بمكونات سهلة وخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الحليب الدافئ ثم نضيف الخميرة والسكر ثم نضيف نصف كوب فقط من الدقيق. ثم نقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض، ثم نغطى الخليط ويترك لمدة من 5 إلي 10 دقائق حتي يتفاعل. بعد ذلك يضاف الزبادي والزيت ثم نضيف البيكنج بودر والملح، ثم نقلب المكونات. ثم نضيف الدقيق المتبقي ونعجن المكونات باليد لمدة حوالي عشر دقائق، حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية. نضع العجينة في وعاء وتترك حتي تختمر لمدة حوالي من نصف ساعة إلي ساعة حسب درجة حرارة الغرفة.

طريقة التشكيل