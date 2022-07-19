بملعقة من النشا اصنعي هذا الماسك السحري لتبييض وتفتيح البشرة من اول مرة واعطاء نعومة لبشرتك لا مثيل لها

تهتم كل فتاة بجمال بشرتها وخاصة إذا كانت البشرة سمراء أو باللون الداكن فهذا الشيء مزعج للغاية وكلا منهم يرغبون في تبييض البشرة بشكل سريع، لذلك نجد عدد منهم يلجأون إلى إستعمال مستحضرات التجميل التي تعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة ومن ضمنها هو كريم الأساس فهذا الكريم لا يدوم مفعوله إلا عدد قليلة من الساعات، وبجانب هذا فهو يحتوي على مواد كيميائية ضارة ويكون لها تأثير سلبي على الوجه فهو يعمل على ظهور الحساسية أو الحبوب على البشرة وتوجد بها إلتهابات وبقع حمراء وغير ذلك لذلك لابد من أن نتجنب إستخدامه، فقد نجد عدد آخر من الفتيات يفضلون إستخدام وصفات طبيعية فهي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع جدا وبدون أن نسبب ضرر للبشرة، فالوصفة الطبيعية التي تعمل على ذلك هي وصفة النشا فهي قادرة على تفتيح البشرة ومن الممكن أن نستخدمها لعلاج مشكلات عديدة متعلقة بالبشرة، ومن أهمها هي مشكلة الهالات السوداء أو الرؤوس السوداء أو مشكلة البقع الداكنة أو التصبغات وكذلك المسام الواسعة وغير ذلك العديد من المشاكل.

توجد في جميع الأسواق أو المحلات أنواع كثيرة جدا من كريمات التفتيح فيكون لها ماركات عديدة وتباع بأسعار متفاوتة حيث تقوم أغلبية الفتيات بشراء هذه الكريمات لأنها تساعد على تبييض البشرة، فكريم التفتيح يكون له دور كبير جدا في التبييض ولكن بجانب هذا قد يساعد على ظهور آثار سلبية وغير محببة تظهر على البشرة بعد مرور فترة.

وصفة النشا لتبييض البشرة من اول مرة

مكونات وصفة النشا لتبييض البشرة:

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة النشا لتبييض البشرة: