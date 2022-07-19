بمكونين فقط طريقة عمل الثومية السورية الاصلية الذ من المطاعم اخيراً تم كشف تكات واسرار المطاعم السورية

تعد الثومية بالطريقة السورية من أسهل الوصفات التي يمكن صنعها في المطبخ، حيث تعد من المقبلات اللذيذة والتي يقبل الكثير على تناولها بجانب الأطباق الرئيسية من اللحوم والمشويات، كما يمكن أيضاً تناولها بجانب السندوتشات المختلفة مثل سندوتشات الشاورما، لذا سوف نقوم بتحضير الثومية السورية مثل المحلات معاً خطوة بخطوة من خلال ما يلي.

طريقة عمل الثومية السورية الأصلية

يمكنك صنع الثومية السورية بدون استخدام المايونيز عن طريق فقط استخدام معلقة من النشا، للحصول على ثومية سورية أصلية مثل المطاعم من خلال الآتي.

المقادير

خمس فصوص ثوم

كوب واحد فقط من الماء

ربع كوب من عصير الحامض

ربع كوب من زيت الزيتون

معلقة كبيرة فقط من النشا

أيضاً معلقة كبيرة من الخل

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة من الملح

طريقة التحضير

نقوم بخلط كوب الماء ومعلقه النشا جيداً إلى حين ذوبان النشا تماماً.

ثم نقوم بوضعهم على النار ونقلب جيداً إلى أن يثقل الخليط.

ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى تنخفض درجة حرارته ويبرد.

نقوم بخلط باقي المكونات من الخل والثوم وعصير الحامض في الخلاط الكهربائي، ونضيف إليهم الملح والسكر.

ثم نضيف زيت الزيتون ونستمر في الخلط إلى تجانس تلك المكونات جيداً.

ثم نقوم بإضافة خليط النشا السابق تحضيره مع زيت الزيتون الى الخليط ونقوم بالخلط جيداً إلى أن نحصل على الثومية السوري.

نقوم بوضع الثومية في المبرد لمدة 30 دقيقة ثم يتم تقديمها وبالهناء والشفاء.

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طريقة عمل الثومية بالبطاطس

يمكنك صنع ثومية لذيذه وسهله في أقل من 10 دقائق عن طريق استخدام مكونين فقط وهم مكعبات البطاطس والمايونيز من خلال اتباع الخطوات التالية:-

المقادير

مكعبات كبيرة من البطاطس

كوبان من الماء الفاتر

معلقتان كبيرتان من المايونيز

أربع فصوص من الثوم

ملعقة كبيرة من عصير الحامض

ربع معلقة ملح

طريقة التحضير

نقوم بوضع مكعبات البطاطس والماء وكذلك فصوص الثوم في إناء ثم نضع الإناء على نار متوسطة ونقوم بترك الإناء على النار إلى حين أن تنضج البطاطس.

بعد نضج البطاطس نقوم بتصفيتها مع الثوم من الماء ونقوم بالاحتفاظ بتلك المياه وعدم سكبها.

نقوم بخلط البطاطس والثوم في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة المايونيز وعصير الحامض ثم نضيف الملح ونقوم بخفق تلك المكونات لمدة ثلاث دقائق أو أقل.

يمكننا أن نضيف ماء سلق البطاطس لزيادة كثافة الخليط.

يمكننا الاحتفاظ بالثومية بعد تحضيرها في المبرد واستخدامها مع الكثير من الأكلات المختلفة.

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