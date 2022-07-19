طريقة عمل سمك الفيليه الصحية واللذيذة فى اقل من 15 دقيقة والطعم سيبهرك احلى من الجاهز

سمك الفيليه من أسهل وصفات السمك اللذيذة والشهية والصحية ايضاً، حيث يعد السمك من الأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الكبار والصغار، بل ويوجد به بعض من المعادن التي لا توجد في غيره من الأطعمة، لذا يجب عليك الحرص دائماً على تناوله أسبوعيا للحفاظ على صحتك وصحة أطفالك ونقدم لك اليوم طبق سمك الفيليه الشهي بالخطوات فتابعونا.

طريقة عمل سمك الفيليه

يحتوي السمك على كمية كبيرة من البروتين وكمية قليلة من الدهون، كما يعد كَنز من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم مثل الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم وكذلك يحتوي على كمية من البوتاسيوم، لذلك يقي الجسم من العديد من الأمراض، ويعد سمك الفيليه على وجه الخصوص من الأطعمة اللذيذة سهلة التحضير، لذا يمكنكم عمل ألذ طبق سمك فيليه من خلال بعض الخطوات البسيطة الآتي ذكرها.

المقادير

ملعقة كبيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والفلفل الأحمر ورشة من الملح أو حسب الرغبة.

عصير الليمون.

كوبان من الأرز البسمتي.

معلقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

معلقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كيلو ونصف من سمك الفيليه.

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طريقة تحضير سمك الفيليه

نقوم بتتبيل سمك الفيليه بعصير الحامض والملح والكاري والفلفل الأسود ونتركه في طبق ونحرص على تغطيته جيداً.

ثم نقوم بغسل الأرز البسمتي ونتركه في الماء لمدة ربع ساعة.

نقوم بدهن المقلاة بكمية مناسبة من الزبدة ونضع بداخلها سمك الفيليه الذي قمنا بتتبيلة منذ قليل.

ثم نضع المقلاة على نار متوسطة أو هادئة إلى أن يتم تسوية السمك على البخار، ثم نقوم بتقليبه على الوجه الثاني.

بعد نضج السمك نقوم بإغلاق النار ونقوم بوضعه في طبق التقديم.

ثم نضع في قدر آخر كمية مناسبة من الزيت النباتي ونقوم بسكب الأرز ونضيف الماء والبهارات السابق ذكرها من الكركم والزعفران والفلفل الأحمر والأسود ونضيف الملح.

نقوم بتغطية الأرز ونضعه على نار إلى أن تجف المياه بداخله وينضج، ثم نتركه لكي يبرد لمدة ربع ساعة أو عشر دقائق.

نقوم بتقديم الأرز مع سمك الفيليه في طبقين منفصلين وبالهناء والشفاء.

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