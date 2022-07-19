سر طريقة عمل عجينة العشر دقائق الاصلية الهشة والخفيفة والذي لن يخبرك به أحد

تعد المعجنات مثل البيتزا والفطائر من الأكلات المحببة لدى الكثير من السيدات وذلك لمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها، وتحتاج تلك المعجنات إلى عجينة سهلة وسريعة التحضير ويمكن استخدامها في العديد من الوصفات، وكل ذلك يتوفر في عجينة العشر دقائق التي سوف نقوم بسرد طريقة عملها بالتفصيل والخطوات خطوة بخطوة من خلال الآتي.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

يمكنك عمل عجينة العشر دقائق في أقل من ربع ساعة من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة المتوفرة داخل كل مطبخ، والتي نوضحها مع طريقة التحضير فما يلي.

المقادير

ثلاث أكواب من الدقيق

كوب ونصف من الماء الساخن

كوب ونصف كوب من زيت الذرة

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية

ملعقتان من الحليب المجفف

معلقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة من الملح

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طريقة التحضير

نقوم بوضع كوب فقط من الدقيق في إناء عميق ونضيف الخميرة والحليب المجفف ثم نضيف السكر ونصف معلقة من الملح ونقوم الخلط جيداً.

ثم نضيف الماء الدافئ إلى الدقيق والمكونات السابقة التي تم خلطها ونقوم بالتقليب جيداً بالملعقة إلى أن تمتزج جميع المكونات ويصبح لدينا عجينه لزجه.

ثم نقوم بتغطية الإناء بورق النايلون ونتركه في مكان دافئ لمدة ربع ساعة أو إلى حين اختمار العجين.

بعد مرور عشر دقائق أو ربع ساعة واختمار العجينة نقوم بطرق العجين بقبضة اليد إلى أن يهبط العجين داخل الإناء ،ثم نضيف إليه زيت الذرة ونقوم بالتقليب لمدة نصف دقيقة.

ثم نضيف الكوب الثاني من الدقيق إلى الخليط السابق ونقلب جيداً إلى أن يتماسك العجين ونستمر في التقليب والعجن إلى حين اختفاء الدقيق تماما.

ثم نضيف الكوب الأخير من الدقيق ونستمر بالتقليب والخلط والعجن لمدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات حجمها متوسط ونترك الكرات داخل صينية مغطاة بالدقيق ويجب ألا ننسى ترك مسافات بين كرات العجين داخل الصينية.

ثم نقوم بتغطية كرات العجين داخل الصينية بمنشفة نظيفة ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة أو إلى حين اختارها.

يمكننا استخدام تلك الكرات أو عجينة العشر دقائق في صنع العديد من أنواع المعجنات المختلفة مثل صنع أنواع البيتزا وكذلك الفطائر وأيضا بعض أنواع الخبز، عن طريق حشوها بالجبن والخضار او اللحم المفروم.

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