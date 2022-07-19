نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. النشا والليمون والخل أقوي ماسك سحري لازاله سواد وبقع وتصبغات البشرة والجسم في دقيقه واحده في المقال التالي

نتحدث اليوم عن كيفية تحضير ماسك النشا والخل لتفتيح البشرة، حيث يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة بشكل كامل والتخلص من مشاكل البشرة من وجود بقع داكنة عليها وإزالة البثور ورؤوس الأنف السوداء، وتعمل هذه الوصفة على معالجة كل هذه المشاكل وتعمل على تنعيم البشرة وتفتيحها لأن الخل والنشا هما مكونين لهما فائدة عظيمة للبشرة وتزيد من نضارتها كما أن هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة المختلفة وليس لها أي أضرار على الجلد. طريقة عمل ماسك النشا والخل لتفتيح البشرة مكونات عمل الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

عدة قطرات من عصير الليمون.

زيت لافندر عطري لتحسين رائحة الوصفة. خطوات وطريقة عمل ماسك النشا والخل:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها في وعاء بلاستيكي عميق قليلًا حتى لا تقع المكونات منه عند تقليبها.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا حتى تصبح خالية من أي شوائب ومن أي كريمات ومستحضرات تجميل.

ابدئي في فرد الخليط على المنطقة التي ترغبين في تفتيحها وليكن البشرة ودلكي لعدة دقائق ثم قومي بتركها على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة.

اشطفي بشرتك جيدًا من الخليط بعد أن يجف واغسليها بماء بارد ثم قومي بترطيب بشرتك جيدًا وضعي عليها ماء ورد.

استمري على تكرار هذه الوصفة واستخدامها مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع والنتائج تظهر بعد فترة قصيرة جدًا من الاستخدام. طريقة عمل ماسك الصبار ودقيق الأرز مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان صغيرتان من دقيق الأرز.

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار (الألو فيرا).

عدة قطرات من عصير الليمون. خطوات عمل ماسك الصبار للتفتيح:- أحضري نبات الصبار وقومي بغسله جيدًا ثم قومي بشّقه بشكل طولي وأخرجي منه جل الألوفيرا من داخله.

أضيفي الجل إلى باقي المكونات وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا متجانسين تمامًا و ابدئي في تطبيقها على بشرتك.

اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفها جيدًا بماء بارد و استمري على هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. النشا والليمون والخل أقوي ماسك سحري لازاله سواد وبقع وتصبغات البشرة والجسم في دقيقه واحده - ثقفني

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