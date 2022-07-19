نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سكر واحد أعملي غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط بكمية كبيرة جدا في 10 دقائق أحلي بكتيير من المحلات في المقال التالي
غزايعشق العديد من الأشخاص غزل البنات، حيث تعد من الحلويات الخفيفة والسريعة، ويقبل على شرائها دائما الاطفال نظرا لمذقها اللذيذ عند تذوب في الفم، وتبحث الكثير من السيدات عن كيفية إعداد حلوة غزل البنات في المنزل، دون الحاجة إلى شراء مكينة غزل البنات، ويكون في نفس الوقت بنفس طعم وقوام غزل البنات الذي يباع في الخارج، أو يتم عملة على مكينة غزل البنات، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تحضير غزل البنات في المنزل بأقل المكونات، دون أن تحتاجي إلى خلاط ولا مكنة غزل البنات.
مكونات عمل غزل البنات في المنزل
تتساءل الكثير من السيدات عن أفضل الطرق التي تعطي نتائج نجاحة في تحضير غزل البنات بالبيت، ولذلك سوف نوضح لكم في السطور التالية أهم المكونات التي نحتاج إليها في طريقة تحضير غزل البنات.
- كوب كبير من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الماء.
- ربع ملعقة صغير من أي مكسب للطعم.
- نقطتان من لون الطعام الطبيعي يكون اللون الوردي.
- نقطتان من ملح الليمون.
- أعواد خشبية للف غزل البنات عليها.
طريقة تحضير غزل البنات بدون مكنة ولا خلاط
وبعد أن وضحنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، نشير إليكم إلى طريقة التحضير بدون تعب ولا الحاجة إلى جهاز مكنة غزل البنات ولا الخلاط، وإليكم خطوات التحضير موضحة كالتالي.
- نحضر وعاء مخصص للخلط، ونضع به كوب السكر ثم نضيف نقطتان لون الطعام الوردي، ونقلب لون الطعام مع السكر جيدا
- نقوم بإضافة بعد ذلك مكسب الطعام، وملعقتان الماء، ونقطتان ملح الليمون، على الخليط السابق ونقلب جيدا حتى تمتزج كل هذه المكونات معا.
- يتم وضع الخليط السابق على نار هادئة ويقلب بين الحين والأخر حتى نحصل على قوم كراميل، ثم يتم إطفاء النار.
- وفي وعاء أخر نضعه على النار ويفضل أن يكون من التيفال حتى لا يلتصق به كراميل السكر، ونبدأ في التقليب بالتدريج لنلاحظ تكون خيوط غزل البنات.
- نقوم بلفها على الأعواد الخشبية، أثناء تكونها والأن إليكم غزل بنات لذيذ بدون جهد أو تكاليف.
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