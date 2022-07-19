بكوب سكر واحد أعملي غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط بكمية كبيرة جدا في 10 دقائق أحلي بكتيير من المحلات

غزايعشق العديد من الأشخاص غزل البنات، حيث تعد من الحلويات الخفيفة والسريعة، ويقبل على شرائها دائما الاطفال نظرا لمذقها اللذيذ عند تذوب في الفم، وتبحث الكثير من السيدات عن كيفية إعداد حلوة غزل البنات في المنزل، دون الحاجة إلى شراء مكينة غزل البنات، ويكون في نفس الوقت بنفس طعم وقوام غزل البنات الذي يباع في الخارج، أو يتم عملة على مكينة غزل البنات، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تحضير غزل البنات في المنزل بأقل المكونات، دون أن تحتاجي إلى خلاط ولا مكنة غزل البنات.

مكونات عمل غزل البنات في المنزل

تتساءل الكثير من السيدات عن أفضل الطرق التي تعطي نتائج نجاحة في تحضير غزل البنات بالبيت، ولذلك سوف نوضح لكم في السطور التالية أهم المكونات التي نحتاج إليها في طريقة تحضير غزل البنات.

كوب كبير من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغير من أي مكسب للطعم.

نقطتان من لون الطعام الطبيعي يكون اللون الوردي.

نقطتان من ملح الليمون.

أعواد خشبية للف غزل البنات عليها.

طريقة تحضير غزل البنات بدون مكنة ولا خلاط

وبعد أن وضحنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، نشير إليكم إلى طريقة التحضير بدون تعب ولا الحاجة إلى جهاز مكنة غزل البنات ولا الخلاط، وإليكم خطوات التحضير موضحة كالتالي.