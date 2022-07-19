طريقة صبغ الشعر باللون البنى المحمر بالمنزل بمكونات طبيعية ومتوفرة في منزلك

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من الجدير بالذكر أن هناك العديد من السيدات التي ترغب دائماً في التجديد في شعرها وترغب في استخدام أحداث ألوان الموضة كما يجب الإشارة أن الصبى باللون البني المحمر تعتبر في الوقت الحالي من أكثر الألوان المنتشرة بشكل كبير والتي تتناسب مع جميع ألوان البشرة لذلك تفضله العديد من النساء بشكل كبير حيث يجعل الشعر روعة حيث تحب كل فتاة أن تظهر بشكل جديد وإطلالة رائعة، كما يجب أن نشير أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنكم من خلالها صبغ الشعر بمواد طبيعية في المنزل بدلا من المولد الكيميائية التي تتلف الشعر تابعوا معنا خلال السطور القادمة طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر.
مكونات عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر
يمكنكم عمل هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- عشر ملاعق كبيرة من بودرة الحناء الخضراء العادية.
- بيضة واحدة متوسطة الحجم
- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة العربي
- نصف كوب من الخل.
- كوب واحد صغير من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.
- عصير اثنين من الليمون.
- كمية من الماء الساخن.
أبسط الطرق لصبغ الشعر باللون البني المحمر
يمكنكم عمل هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية:
- في البداية يجب عليكم إحضار وعاء بلاستيك ثم يتم وضع الحناء الخضراء فيها والقهوة ويجب عليكم التقليب بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم يتم إضافة الخل مع التقليب بشكل مستمر حتى نتأكد من عدم وجود أي تكتلات.
- كما يجب عليكم فصل صفار البيض عن البياض ثم نضيف إلي الخليط مع الخلط بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة عصير الليمون والماء الساخن بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب جيد حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بإحضار غلبة نظيفة ونضع بها الصبغة التي تم تحضيرها لمدة نصف ساعة كاملة حتى تختمر.
- ثم يتم تدليك الشعر بفروة الشعر بقليل من زيت جوز الهند قبل وضع الصبغة على فروة الشعر.
- ثم يتم فرد الخليط على فروة الشعر من خلال اليد حتى يتم توزيع الخلطة على جميع خصال الشعر ثم يتم تعريف الشعر بورق الفويل ونتركه لمدة أربع ساعات كاملة قبل أن نغسله بالشامبو والماء.
- ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد والظهور بعد ذلك بأحدث إطلالة.
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