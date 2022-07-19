اسرار ملكات الجمال.. التخلص من التجاعيد حول العين وترهل الجفون في دقائق بطريقه طبيعيه

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تعرفي على سر من أسرار النسكافيه لإزالة تجاعيد العين والخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة بسبب مرور الوقت والتقدم في السن، يحتوي النسكافيه على مادة الكافيين التي تعمل على شد ترهلات البشرة التي تظهر في الجفون وأسفلها وتعالج هالات العين السوداء والكثير من المشاكل التي تتسبب في شحوب البشرة وتقلل من احمرارها ونضارتها، ونسعى إلى تقديم أفضل الوصفات المنزلية التي لا تكلف أي وقت أو مجهود كما لا تكلفك الكثير من المال في تحضيرها واستخدامها. كيفية استخدام النسكافيه لإزالة تجاعيد العين والهالات المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النسكافيه.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة كبيرة لبن الزبادي.

ماء ورد. خطوات وطريقة عمل وصفة النسكافيه للتجاعيد:- أضيفي كل المكونات مع بعضها بحيث تصبح متجانسة وناعمة تمامًا حتى لا تجرح بشرتك.

بعد ذلك قومي بشطف بشرتك جيدًا حتى يتم تطبيق الوصفة على بشرة نظيفة خالية من أي أتربة وشوائب.

ثم قومي بتدليك منطقة حول العين بالخليط وركزي على مناطق ظهور التجاعيد والترهلات وهالات العين.

دلكي لمدة دقيقتين ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفها جيدًا والتخلص منها تمامًا.

طبقي هذه الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع وستجدي نتائج مذهلة بعد فترة قصيرة تمامًا من الخليط. فوائد النسكافيه للبشرة والتجاعيد يساهم النسافيه في تأخر ظهور علامات الشيخوخة والشيب من تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على محاربة الشيخوخة والحد من ظهورها في سن مبكرة.

يعمل النسكافيه على الحد من ظهور هالات العين السوداء التي تظهر أسفل العين بسبب عادات النوم الخاطئة والسهر لساعات طويلة في الليل والقلق والتوتر ومشاكل الأرق واضطرابات النوم.

كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وتقشيرها من الجلد الزائد والميت ويخلص البشرة من الخلايا الميتة ويقضي على البقع الداكنة على البشرة ويزيد من نضارة البشرة وإشراقها بسبب تعزيزه لتنشيط وعمل الدورة الدموية.

مرطب جيد للبشرة ويشد التجاعيد لأنه غني بنسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يخلص الجلد من أي ترهلات وتجاعيد. الزيوت الطبيعية لإزالة التجاعيد حول العين تزداد التجاعيد حول العين مع تقدم السن والإرهاق الشديد لذلك حافظي على استخدام هذه الزيوت المساعده في ازالة التجاعيد

والانتفاخات حول العين وكذلك معالجة الهالات السوداء.

اخلطي كميات متساوية من زيت اللوز الحلو وزيت الخروع وزيت الزيتون وفيتامين E.

قومي بتدليك المنطقه برفق واستمري على هذه الوصفة خاصتا قبل النوم.

ستلاحظين الفرق في وقت قصير من الاستخدام. عمر شويل - جدة اسرار ملكات الجمال.. التخلص من التجاعيد حول العين وترهل الجفون في دقائق بطريقه طبيعيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار ملكات الجمال.. التخلص من التجاعيد حول العين وترهل الجفون في دقائق بطريقه طبيعيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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