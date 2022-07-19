أسهل وأفضل طريقة لعمل الحلويات الضاني في المنزل خطوة بخطوة والطعم أحلي من برا

هناك بعض الأكلات الشعبية التي تربينا عليها في مصر، ووجدنا الكثير من الناس تعشقها سواء يتم تناولها في المنزل أو في المطاعم، ومن أهم هذه الأكلات هي الحلويات الضاني أو كما يطلق عليه السمين، ولكن من الأفضل تحضير هذه الأكلة في المنزل حتى تكون آمنة من حيث مكوناتها ومضمونة، لذلك سوف نعرض عليكم كيفية تحضير وعمل الحلويات الضاني اللذيذة في السطور القادمة.

طريقة عمل الحلويات الضاني في المنزل

هذه الاكلة هي ما تسمى في الكثير من المناطق الشعبية بالسمين والتي يتم تناولها غالبًا في المطاعم الشعبية، ولكن يفضل تحضير اكله الحلويات الضاني في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج وذلك لضمان مكوناتها وأن تصبح صحية ومضمونة بالشكل المطلوب وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كمية مناسبة من الفشة الضاني المقطعة مكعبات صغيرة.

خمس أصابع من الكفتة اللحم.

ممبار مقطع دوائر يباع في محلات الجزاره.

لحمة راس.

بصل مقطع شرائح.

ملعقتين من السمن.

ربع كوب بقدونس مفروم.

فلفل اخضر مقطع شرائح.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كمون.

طريقة التحضير