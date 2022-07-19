نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأفضل طريقة لعمل الحلويات الضاني في المنزل خطوة بخطوة والطعم أحلي من برا في المقال التالي
هناك بعض الأكلات الشعبية التي تربينا عليها في مصر، ووجدنا الكثير من الناس تعشقها سواء يتم تناولها في المنزل أو في المطاعم، ومن أهم هذه الأكلات هي الحلويات الضاني أو كما يطلق عليه السمين، ولكن من الأفضل تحضير هذه الأكلة في المنزل حتى تكون آمنة من حيث مكوناتها ومضمونة، لذلك سوف نعرض عليكم كيفية تحضير وعمل الحلويات الضاني اللذيذة في السطور القادمة.
طريقة عمل الحلويات الضاني في المنزل
هذه الاكلة هي ما تسمى في الكثير من المناطق الشعبية بالسمين والتي يتم تناولها غالبًا في المطاعم الشعبية، ولكن يفضل تحضير اكله الحلويات الضاني في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج وذلك لضمان مكوناتها وأن تصبح صحية ومضمونة بالشكل المطلوب وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كمية مناسبة من الفشة الضاني المقطعة مكعبات صغيرة.
- خمس أصابع من الكفتة اللحم.
- ممبار مقطع دوائر يباع في محلات الجزاره.
- لحمة راس.
- بصل مقطع شرائح.
- ملعقتين من السمن.
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- فلفل اخضر مقطع شرائح.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة كمون.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب، ثم أضيفي به ملعقتين من السمن وارفعي القدر على النار.
- إتركي السمن حتى يسخن ثم أضيفي إليه شرائح البصل.
- قلبي البصل حتى يذبل.
- أضيفي إليه الفشة.
- قلبي المكونات حتى يتغير لون الفشة.
- أضيفي إليه الفلفل الأخضر، والتوابل التي تم تحضيرها.
- أضيفي أيضًا لحمة الرأس المقطعة الى قطع صغيرة جدًا، ثم قلبي كل المكونات مع بعض جيدًا.
- ثم يتم إضافة ربع كوب من المياه وتترك على نار هادئة وهي مغطاة حتى تنضج بشكل جيد.
- اتركي المكونات حتى تغلي مع بعض وتنضج وليس بشكل كامل.
- ثم أضيفي إليه قطع الممبار بعد حشوها وسلقها جيدًافي المياه ويتم تحميرها من قبل في زيت ساخن حتى يكون له شكل وطعم مميز.
- نفس الخطوات بالنسبة الكفته يتم تجهيزها اصابع أو كور صغيرة ويتم تحميرها في الزيت ثم اضافتها مع باقي المكونات.
- اتركي كل المكونات مع بعض حتى يتم تجهيزها بالشكل المطلوب.
- هكذا أصبحت جاهزة، يمكن وضعها في أطباق التقديم وتزينها بالبقدونس المفروم.
- ويتم تناول هذا الطبق عادتًا بالخبز الساخن.
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