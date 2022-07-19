نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفخدة الضاني في المنزل بطعم تقديمها بالمطاعم الكبيرة في المقال التالي

تعد الفخدة الضاني من أفضل أنواع الأكلات المشهورة التي يعشقها المصريين ويحبها الكبار والصغار وتنتشر طريقة تحضيرها في البلاد العربية وتختلف من بلد لأخرى ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الفخدة الضاني في البيت بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة بدلا من شرائها من المطاعم غالية الثمن وتحب ربات المنزل تحضيرها وإضافة اللمسات السحرية التي تجعلها شهية. مقادير عمل الفخدة الضاني في المنزل فخذة ضاني كاملة غير مكسرة

ربع كوب من الزيت

اثنين كوب من الزبادى

عشرة فصوص من الثوم

خمس ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الناعمة

أربعة فصوص من القرنفل

ملح حسب وزن اللحمة طريقة عمل الفخدة الضاني في المنزل أولا نقوم بشطف اللحمة جيدا بالماء، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت والخل والثوم والزبادي ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم بعمل شقوق وفتحات في الفخدة ونقوم بتتبيلها جيدا بتتبيلة الزبادي والثوم.

نقوم بتغطية الفخدة ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى تتشرب التتبيلة.

ثم نقوم بطحن التوابل الفلفل الأسود والقرفة والكزبرة والقرنفل في مطحنة التوابل حتى تصبح ناعمة.

بعد ذلك نقوم بتوزيعها جيدا على الفخدة، ثم نقوم بلف الفخدة جيدا في ورق الزبدة، ثم نلفها في ورق الفويل ونغلقه جيدا ونحضر صينية كبيرة ونضع بها الفخدة ونتركها لمدة ساعة حتى تتشرب التتبيلة تماما.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع به الفخدة على الرف الأول في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتهدئة النار قليلا ونقوم بنقل الفخدة في الرف الأوسط ونتركها لمدة ثلاث ساعات ونصف أو ساعة واحدة لكل كيلو من الفخدة على حسب الوزن.

نقوم بإخراج الفخدة من الفرن ونقوم بفكها من الورق الموجود بها ونقوم باختبار تسويتها من الداخل.

ندخل الفخدة أسفل الشواية في الفرن ونقلبها في جميع الجهات حتى تأخذ لون.

نخرج الفخدة ونغطيها لمدة ربع ساعة ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفخدة الضاني في المنزل بطعم تقديمها بالمطاعم الكبيرة - ثقفني

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