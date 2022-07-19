طريقة تحضير كيك الشاتوه بصوص الشيكولاته بكل سهولة بمكونات بسيطة

كيك الشاتوه يعتبر من بين الحلويات اللذيذة الذي يتم إطلاق اسم جاتوه الشاتوه عليها، كما أنها من ضمن الحلويات التي يتم الإقبال على تناولها العديد من الأشخاص بالتحديد الأطفال، هذا بجانب أنها تتسم بمذاقها الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى شكلها المميز والجذاب، كما أن هذا النوع من الكيك من الممكن أن يتم تحضيره في المناسبات وكذلك الأعياد، هذا بجانب أن وضع الشيكولاتة وصوص ألوان على كيك الشاتوه يعطيها مظهر جذاب وكذلك مذاق مميز، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم مكونات تحضير كيك الشاتوه.

مكونات تحضير كيك الشاتوه

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

½ ك ب من الكاكاو الخام.

½ كوب من الزيت النباتي.

عدد ٢ كوب من اللبن الحليب السائل.

ست بيضات حجمها متوسط.

القليل من الفانيليا.

القليل من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كيك الشاتوه

في البداية أحضري المضرب الكهربائي، وبعد ذلك ضعي كلا من الزيت وكذلك الحليب وكلاً من السكر والكاكاو، وبعد ذلك تابعي التقليب جيداً إلى أن يتم تجانس المكونات بالكامل.

بعد أن تقومي بمزج المقادير قومي بالاحتفاظ بكوب من المزيج، ومن ثم قومي بوضعه في الثلاجة، إذ أنه يكون الصوص الذي سوف تقومي بوضعه عقب التجهيز.

بعد ذلك قومي بوضع البيض وذلك واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك قومي بوضع الفانيليا وتابعي المزج جيداً بواسطة استخدام الخلاط الكهربائي.

قومي بمزج المقادير مرة أخرى لكي يتم خلط البيض مع المزيج جيداً.

بعدها قومي بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع البيكنج بودر، بعدها قومي بعجنها مرة ثانية لكي يتم تجانس المقادير بشكل جيد معاً.

أحضري صينية مبطنة بواسطة ورق الزبدة لكي لا يتم التصاق العجينة.

قومي بوضع الخليط السابق في الصينية وكذلك قومي بتوزيعه بشكل جيد داخل الصينية بشكل متساوي.

قومي بتشغيل الفرن وذلك على درجة حرارة 180 درجة مئوية، بعد ذلك أدخلي الصينية الفرن وهذا حتى مرور ما يقرب من حوالي أربعون دقيقة إلى أن يتم النضج تماما.

في النهاية قومي بوضع الصوص الذي قمتِ بوضعه في الثلاجة على وجه الكيك لكي تكون لذيذة وشهية المذاق.

نصائح لنجاح كيك الشاتوه

هناك عدة نصائح لا بد من الأخذ بها لضمان نجاح كيك الشاتوه، ومن بين هذه النصائح كل ما يلي: