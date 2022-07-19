طريقة عمل الهمبرجر الاصلية في البيت بمكونات اقتصادية ونتيجة رائعة

إن طريقة عمل الهمبرجر الاصلية هي أفضل شيء يمكن أن تصنعيه لأولادك في المنزل، فجميع الأطفال يعشقون تناول الهمبرجر ولكنه للأسف مليء بالمواد الصناعية واللحوم الفاسدة التي تقضي على صحة الأطفال، ولذلك فيجب أن تصنعيه بشكل صحي في منزلك لتفادي كل الأضرار التي يسببها لصحة أطفالك، وطريقته تكون سهلة للغاية ولن تستغرق وقت أو مجهود.

طريقة عمل الهمبرجر الاصلية

هذه الطريقة التي سنقدمها تعتبر من افضل طرق عمل الهمبرجر لأنها لا تحتوي على أي ألوان صناعية أو مواد مهدرجة تضر بالصحة، وتأكدي بأن أطفالك سيحبون طريقة الهبرجر هذه وسوف يطلبونها باستمرار لما تتميز به من طعم شهي وهي طريقتها كالتالي:

المكونات

لحم مفروم صافي بمقدار نصف كيلو.

جبن رومي على شكل شرائح.

بطاطس مقلية على شكل أصابع.

طماطم مقطعة شرائح.

مايونيز.

بهارات اللحم بمقدار ١ ملعقة.

ملح بمقدار ١ ملعقة.

رشة فلفل أسود.

برطمان كاتشب أي نوع تفضله.

خبز الهبرجر بالكمية المطلوبة.

طريقة البرجر البيتي

نقوم أولا بإحضار وعاء بحجم مناسب ونضع فيه كمية اللحم المفروم كاملة.

نضع كلا من الملح والأسود على اللحم ويتم تقليبهم جيداً مع بعض.

نقوم بوضع باقي التوابل على اللحم ونعيد التقليب.

يتم تشكيل اللحم بعد ذلك على هيئة أقراص بشكل دائري.

نقوم بعدها بوضع الهمبرجر في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نأتي بعد ذلك بالمقلاة المستخدمة للتحمير ونضع بها ملعقة من الزبدة وكمية بسيطة من الزيت ونتركه ليسخن.

نقوم بوضع أقراص الهمبرجر في الزيت ليتم تحميرها، وبعد دقيقتين نقلبها على الوجه الآخر لتتحمر بشكل كامل.

نقوم بعد ذلك بفتح الخبز ونضع فيه أولاً الكاتشب ثم قطعة الهمبرجر وبعدها أصابع البطاطس ثم شرائح الجبن والطماطم ومن ثم المايونيز.

وبذلك تكون هذه طريقة عمل الهمبرجر الأصلية التي يمكن أن تصنعيها في منزلك بشكل سريع وبمكونات بسيطة، وهي آمنة تماماً على صحة أطفالك لن تسبب لهم أي مشكلات صحية مثلما يفعل الهمبرجر الجاهز في المطاعم، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك اليوم بوصفاتنا البسيطة.