طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن في البيت بطعم لذيذ وشهي

البسبوسة للشيف حسن تعد من الحلويات الشرقية اللذيذة التي حازت على شهرة كبيرة في جميع البلدان، فهى من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها من الحلويات التي يمكن تناولها في كثير من الأوقات صباحا أو مساء، وتتميز هذه البسبوسة عن الحلويات بالترميلة اللذيذة التي تجعلها مختلفة عن الكثير من أنواع الحلويات، ويتم إعدادها بأكثر من طريقة منها بالمكسرات ومنها بالقشطة ومنها سادة على حسب رغبتك، وتعتبر من أسهل أنواع الحلويات في تجهيزها، لذلك سوف نقوم اليوم بتقديم طريقة الشيف حسن للبسبوسة فهي طريقة بسيطة وغير مكلفة.

البسبوسة للشيف حسن

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البسبوسة بكل سهولة؛ فهي ليست مكلفة ومكوناتها متوفرة بالمنزل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب كبير من السميد.

2 علبة من الزبادي البلدي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكسرات للتزيين وذلك على حسب رغبتك.

طريقة التحضير

يمكنك عمل صينية بسبوسة بطريقة سهلة ولذيذة حيث أن البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة لدى الكثير، وتعتبر من ألذ أنواع الحلويات ونتبع هذه الخطوات للحصول على أفضل طريقة من خلال الآتي: